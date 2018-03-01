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01.03.2018
Салiдарнасць
Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии за три месяца до освобождения

Остановить беглеца смог только выстрел.

Инцидент произошел 26 февраля в исправительной колонии №20 в Мозыре.

Как сообщила пресс-служба внутренних войск, беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой. На предупреждающие крики «Стой! Назад!» заключенный не отреагировал и перелез через ограждение во внутреннюю запретную зону.

Остановился нарушитель только после предупредительного выстрела вверх. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову.Прибывший войсковой наряд задержал нарушителя.

Самое удивительное, что у беглеца-неудачника срок заключения заканчивается уже через три месяца, в мае. Что послужило причиной побега, пока неизвестно. В обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа.

 
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