Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии за три месяца до освобождения

Остановить беглеца смог только выстрел.

Инцидент произошел 26 февраля в исправительной колонии №20 в Мозыре.

Как сообщила пресс-служба внутренних войск, беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой. На предупреждающие крики «Стой! Назад!» заключенный не отреагировал и перелез через ограждение во внутреннюю запретную зону.

Остановился нарушитель только после предупредительного выстрела вверх. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову.Прибывший войсковой наряд задержал нарушителя.

Самое удивительное, что у беглеца-неудачника срок заключения заканчивается уже через три месяца, в мае. Что послужило причиной побега, пока неизвестно. В обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа.