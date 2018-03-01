Бастунец: В первую очередь я упразднил бы Министерство информации

Какие сюрпризы готовят власти независимым журналистам и блогерам?

Андрей Бастунец

При подготовке изменений в закон о средствах массовой информации будет учитываться мнение общественных организаций.

Об этом заявил министр информации Александр Карлюкевич.

По его словам, будет проведено общественное обсуждение изменений в законопроект, во время которого Мининформ учтет замечания и предложения негосударственных организаций.

Прислушаются ли власти к голосу независимых журналистов?

— Может, мнение каких-то организаций и будет учтено. Но я пока не вижу со стороны министерства желания контактировать с нами, — говорит председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Он отмечает, что еще в начале ноября прошлого года, после того, как Александр Карлюкевич сообщил о планируемых изменениях в закон о средствах массовой информации, БАЖ официально обратился в Миниформ с просьбой привлечь общественность к обсуждению этого законопроекта и вообще сделать его публичным.

— Даже по закону об обращениях граждан и юридических лиц ответ мы должны были бы получить в декабре. Но мы не получили не то что отписки, а вообще никакого ответа на это обращение, — говорит руководитель БАЖ. — Чтобы не ввязываться в конфронтацию с новым министром, мы обратились к нему вторично с тем же самым запросом о грядущих изменениях в законодательство о СМИ. Ждем ответа…

— На ваш взгляд, зачем властям нужны поправки в закон о СМИ?

— Направление грядущих изменений было озвучено: усиление государственного регулирования интернета, в том числе социальных сетей. Предполагаю, что Мининформу хотят предоставить право блокировать соцсети, чтобы в них не размещалась неугодная властям информация.

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