Про кого забыл Лукашенко, грозя призвать Русого к ответу за «полный бардак»

«Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит», — распекал Александр Лукашенко вице-премьера Михаила Русого.

Фото: Виктор Толочко. Спутник

Поводом гневного спича главы государства стала ситуация в системе Министерства лесного хозяйства, стоившая должности профильному министру Михаилу Амельяновичу.

Лукашенко пообещал, что и Русый не выйдет сухим из воды:

— Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко также констатировал, что «к сожалению, не все правоохранительные органы работают эффективно».

— Поборы, откаты, подношения, махинации с бюджетными средствами до сих пор не изжиты в Беларуси, — перечислял он грехи провинившихся.

Праведный гнев главы государства вполне был бы уместен, если бы не одно «но». Вот уже более 20 лет всё в стране — от яйценоскости кур до роторной жатки — находится под чутким контролем одного единственного человека. И этот человек вряд ли мог не знать, каков уровень коррупции в вверенной ему стране.

Но даже если бы это как-то и скрылось от глаз за отчетами тех самых чиновников, то не заметить того, как у тебя под носом растут как грибы после дождя коттеджи твоих подданных, очень сложно. Ведущий строгий учет каждого яйца из-под наседки, Александр Григорьевич наверняка мог бы посчитать и затраты на возведение таких домишек и параллельно задаться вопросом: почему обычному белорусу, о котором так пекутся власти, для этого надо столетие, а слуги народа справляются всего за пару лет?

И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

Но что-то подсказывает, что таких расчетов никто проводить не будет, и все эти «антикоррупционные разносы» не имеют ничего общего с заботой о народном достоянии. И вовсе не Русому нужно адресовать эти вопросы, а тому, кто когда-то гнобил власти за «ящик гвоздей», а в итоге сам превратил эту страну в «бардак полный», где «взяточник на взяточнике сидит».

Где «прокололся» Лукашенко