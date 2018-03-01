Романчук: «Неужели Минпром накопил столько диодов, чтобы впечатлить своими возможностями Apple?»

Экономист оценил складские запасы белорусской промышленности и рассказал, кому можно вообще не работать ближайшие 6 лет.

Об этом Ярослав Романчук написал на своей странице в Фейсбуке.

«На начало 2017 года складские запасы промышленности составили BYN3850,5 млн. (~3,6% годового ВВП). За 2017г. они выросли на BYN190,8 млн. По состоянию на 1.02.2018 г. складские запасы составили BYN4213,6 млн. (60,4% среднемесячного объёма производства или ~4% годового ВВП). За январь они выросли BYN363,1 млн. Т. е. за первый месяц этого года они выросли в 1,9 раза больше, чем за весь предыдущий год.

Если в Гомельской области складские запасы составляют только 23% от среднемесячного объёма производства, то в Минской – 95,5%, Минске – 80,2%.

В январе производство сахара выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017г. в 3,7 раза, но и складские запасы превысили среднемесячное производство в 10 раз.

Производство шерстяных тканей выросло на 46,7%, льняных – на 7,3%, а складские запасы по ним превысили среднемесячный объем производства в 5,5 и 4,4 раза соответственно. Чулков и носков изготовили так, что на складах их в 4,5 раза больше, чем производится в месяц. Обуви на складах более – в 5,5 раз больше, чем производится в месяц.

Удивительная картинка складывается по диодам и транзисторам. Очевидно, это достижение былого флагмана в лице «Интеграла». На складах этой продукции скопилось 68,4 раз больше, чем производится в месяц. Т.е. почти 6 (!) лет производителям этих изделий можно курить.

Конечно, есть логика производственного цикла, когда по отдельным товарам сезонно растут складские запасы, но едва ли белорусский Беллегпром в январе начал готовить потребителям модные товары на сезон весна-лето2018. Неужели Минпром накопил столько диодов, чтобы впечатлить своими возможностями Apple или Intel?»