Цифра дня. Сколько составил доход ИТ-компании EPAM

ИТ-компания EPAM в 2017 году получила доход в размере 1,45 миллиарда.

Это следует из опубликованного годового отчета. Рост составил 25%.

Чистая прибыль компании составила $ 72,76 миллиона. Для сравнения, в позапрошлом году она достигла $ 99,27 миллиона.

Основанная в 1993 году, компания EPAM Systems (NYSE: EPAM) является крупнейшим разработчиком заказного программного обеспечения и ведущим поставщиком ИТ-услуг с отделениями в Центральной и Восточной Европе. Штаб-квартира компании расположена в США, штат сотрудников насчитывает около 9800 ИТ-специалистов. EPAM работает с клиентами по всему миру, используя центры разработки в Центральной и Восточной Европе и офисы в 17 странах в Северной Америке, Европе и Азии.