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01.03.2018
Венеролог: Чаще всего белорусы привозят гонорею и сифилис из России, болеют даже безногие пенсионеры

Барановичский венеролог рассказал о том, где и как заражаются белорусы.

Предлагаем наиболее любопытные, на наш взгляд, отрывки из интервью врача-дерматовенеролога Барановичского городского кожно-венерологического диспансера Владимира Лутцева, которое он дал Intex-press.

Только в Брановичах в год регистрировалось по 400 случаев сифилиса!

Уже несколько лет в нашем регионе идет общее снижение количества инфекций, передающихся половым путем. Скорее всего, это связано с тем, что население стало более образованным и пользуется средствами контрацепции. «Расцвет» венерических заболеваний в Барановичах наблюдался в 90-е, когда рухнул «железный занавес» и наши соотечественники ринулись за границу в поисках новых впечатлений. Тогда в год регистрировалось по 400 случаев сифилиса!

Гастарбайтеры ждут, пока закончится вахта

Впрочем, и сейчас пациенты зачастую «привозят» заболевания из командировок или заработков. В основном – из России. Причем к нам попадают уже с запущенными стадиями заболеваний. Лечиться в другой стране дорого, а здесь – бесплатно. Вот и ждут, пока не закончится вахта.

Наплыв пациентов наблюдается в весенне-летний период, когда в распоряжении молодежи парки, леса, лавочки…

Безногий пенсионер угостил на пенсию соседку, а она его наградила гонореей

Среди наших пациентов преобладают молодые люди в возрасте 20–25 лет. Но бывают и исключения. Однажды на прием ко мне попал пенсионер без ног. Мужчина рассказал, что получил пенсию и пригласил в гости соседку. Выпили, и женщина предложила пенсионеру рассчитаться интимом. В результате – у пожилого мужчины гонорея.

Часто женщины сразу же кричат: «Развод!»

Когда ставим диагноз, люди реагируют по-разному. Но, как правило, достаточно спокойно.

Отдельная история – супружеские пары. Некоторые могут начать ссориться прямо в кабинете. Часто женщины сразу же кричат: «Развод!». В моей практике были случаи, когда визит к венерологу разрушал семьи.

Многие не помнят ни имени, ни телефона. Приходится проводить расследование

Когда у пациента диагностируют венерическое заболевание, он обязан предоставить нам список всех своих половых партнеров хотя бы за последние два месяца. Но это в теории. На практике все гораздо сложнее. Многие не помнят, когда и с кем у них была интимная связь – все произошло «по пьянке». Ни имени, ни номера телефона. А некоторые, даже если и знают, просто отказываются называть.

Иногда приходится проводить целое расследование. Но ведь мы – медики, а не правоохранительные органы.

Выпил антибиотик – болезнь притаилась

Достаточно часто к нам попадают с уже запущенными стадиями заболеваний. Нередко причиной этого является самолечение. Появились симптомы – человек по совету друга или соседа пару дней пропивает антибиотик, и вроде бы все прошло. На самом деле болезнь просто притаилась и постепенно начинает переходить в хроническую форму.

Не стоит затягивать поход к венерологу. Ведь невылеченное венерическое заболевание может привести к различным воспалительным процессам и даже к бесплодию.

 
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