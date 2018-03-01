Путин превратил послание президента в презентацию российского оружия

Ракета с ядерным двигателем, «огненный шар» и лазеры — неполный список озвученного в четверг.

Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, устроил презентацию новейших стратегических военных разработок, не имеющих, по его словам, аналогов в мире, сообщает «Медуза». Вот некоторые из них.

Баллистическая ракета «Сармат»

Новая межконтинентальная ракета придет на смену комплексу «Воевода». Ее активные испытания уже начались. Ракета весит 200 тонн и почти не имеет ограничений по дальности полета. «Сармат» оснащен широким спектром ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности, а также самыми современными системами преодоления ПРО.

Новая крылатая ракета с ядерным двигателем

Проведены успешные испытания новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Ракета не использует баллистическую траекторию полета при движении к цели, поэтому система ПРО против нее бессильна.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

С 1 декабря 2017 года на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе поставлен высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Самолет-носитель способен доставить ракету в точку сброса за считанные минуты. Ракета в полете осуществляет маневрирование на всех участках траектории и движется со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз. Дальность ее действия составляет более двух тысяч километров.

Боевые лазерные комплексы

В России создано перспективное оружие на новых физических принципах — боевые лазерные комплексы. С 2017 года они уже начали поступать в российские войска. Президент не вдавался в подробности об их характеристиках, заявив лишь, что Россия ушла на шаг вперед в этом вопросе по сравнению с другими государствами.

Фото kremlin.ru

Завершая свое выступление, Владимир Путин объявил, что все новейшие ракетные вооружения России делают бесполезной американскую ПРО и расширение НАТО на восток.