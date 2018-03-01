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01.03.2018
Минздрав ответил МВД на обвинения о нарушениях при поставках медтехники

В ведомстве рассказали kp.by, что при подписании контракта были получены все согласования, в том числе у силовых структур.

Ведомство внимательно ознакомилось с информацией, опубликованной на сайте МВД по вопросу нарушений проведения процедуры закупки в 2014 году. Мы не располагаем конкретной информацией по данному делу, которое представлено в материале пресс-службы МВД. По нашим данным, вероятнее всего, речь идет о процедуре закупки двух линейных ускорителей. Данная техника была приобретена за счет средств бюджета столицы для проведения лучевой терапии онкопациентам в Минский городской клинический онкологический диспансер, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото: Олег Укладов, kp.by

Напомним, 23 февраля на сайте МВД появилась информация о схеме, которую выявили сотрудники ГУБОПиК. Посредники закупали медоборудование через подконтрольные иностранные фирмы и продавали его медучреждениям нашей страны с существенным завышением стоимости.

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В Минздраве говорят, что высокотехнологичную технику в области лучевой терапии в стране закупали первый раз. До проведения процедуры закупки в ведомстве проводили совещания, в которых участвовали специалисты разных онкологических учреждений, потенциальных поставщиков и представители силовых структур.

– Закупка этого топ-оборудования проводилась с применением электронного аукциона. В процессе проведения конкурса поступили предложения от нескольких поставщиков с оборудованием разных производителей. Электронные торги значительно снизили начальную стоимость оборудования, – рассказали в Минздраве.

Следующие два месяца с победителем торгов велись переговоры – в итоге поставщик сделал скидку на покупку этого оборудования.

– Кроме того, стороны договорились о товарной скидке в виде модернизации одного линейного ускорителя до версии «Versa HD» и установки дополнительной опции, – добавляют в пресс-службе.

Специалисты сравнили стоимость техники в других странах – цена была сопоставима.

– Перед заключением контракта Минздрав получил согласование от всех заинтересованных ведомств, в том числе силовых. По результатам анализа проведения процедуры закупки данного оборудования нарушений законодательства не выявлено. Таким образом, информация о потере для бюджета не соответствует действительности.

На заседании комиссии по противодействию коррупции в ведомстве провели анализ этой закупки.

– Вопросы проведения закупок медицинской техники, лекарственных средств находятся на постоянном контроле у руководства министерства. Для формирования прозрачности процесса усовершенствованы правила проведения процедур закупок: общественное обсуждение технических заданий, проведение комиссий в онлайн-режиме, углубленные маркетинговые исследования и тесное взаимодействие с компетентными органами по всем процедурам закупок. Такое взаимодействие позволяет нивелировать возможные риски и неэффективное использование бюджетных средств.

В Минздраве добавляют: за последние годы при закупках медизделий удалось сэкономить более 41 млн. долларов бюджетных денег.

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