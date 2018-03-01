Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма

Несколько настораживающих причин.

На встрече с вице-премьером Михаилом Русым глава государства поручил решить проблему моста между Житковичами и Туровом.

— К сожалению, что было построено в советские времена, эти мосты имеют проблемы. Плохо, что это неожиданно произошло. За этот год новый мост должен быть там построен, — заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам часто бывает в этом регионе.

— Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать. Надо организовать подвоз до Турова, Житковичей, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку — хотя бы те, которые на работу едут. За год мост должен быть восстановлен.

В заявлениях руководителя страны настораживают несколько моментов. Во-первых, слова о том, что ситуация с мостом возникла неожиданно.

Как сообщал в январе портал Onliner.by, еще шесть лет назад строитель-мостовик на пенсии, работавший в свое время начальником управления в Миндорстрое БССР, Николай Маркевич предупреждал власти о необходимости провести специальное обследование белорусских мостов с коробчатыми пролетными строениями. Среди перечисленных им объектов риска был и мост через Припять.

Автор письма требовал проводить такие обследования регулярно. При этом, по его мнению, необходимо было обращать внимание на состояние элементов не только снаружи, но и внутри коробок, на состояние стыков, бетона, наличие коррозии и деформаций.

Бывший инженер приводил примеры аварий, случившихся с аналогичными мостами в России.

На письмо, отправленное на имя тогдашнего заместителя министра транспорта и коммуникаций Анатолия Лытина, пришел ответ, в котором Николая Маркевича поблагодарили за активность и заверили, что ситуация находится под контролем. Пенсионер счет ответ отпиской, но второе письмо так и не отправил, посчитав переписку с министерством бесперспективной.

Вторым моментом, вызывающим тревогу, является поспешность, с которой предлагается решить проблему. Смогут ли строители в столь сжатые сроки построить мост, сделав его при этом безопасным? Чем может обернуться очередная кампанейщина?

Ситуация с мостом показательна. Неспособность (или нежелание) властей слышать поступающие от общества предупреждения и сигналы бедствия — будь то независимая экономическая аналитика или сообщения о фактах дедовщины в армии — всякий раз оборачивается для всех нас все большими издержками. Но выводов чиновники, к сожалению, не делают.