На пост министра лесного хозяйства подобраны «мощные» кандидатуры

Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый после доклада главе государства.

– Глава государства поставил серьезные вопросы и упрекнул, что есть ряд недоработок. Поэтому в ближайшее время будет принято кадровое решение по назначению министра. правительством и Администрацией президента подобраны кандидатуры – очень сильные, мощные, – сказал Михаил Русый, передает БЕЛТА.

Он отметил, что все претенденты на пост министра лесного хозяйства – это люди, которые знают лесной комплекс не понаслышке и понимают, как развивать эту сферу с точки зрения экономической целесообразности.

В феврале Александр Лукашенко уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

Позже глава государства объяснил, что на того «стыдно было со стороны смотреть». Была обнаружена коррупционная схема: хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

– Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними, — сказал Лукашенко.