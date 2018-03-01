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01.03.2018
TUT.BY
«Положительный неоязычник». Что известно о подозреваемом в убийстве беременной

23 февраля по подозрению в убийстве беременной женщины в Кобрине задержали 19-летнего студента местного колледжа. По одной из версий, парень пошел на преступление по идеологическим соображениям.

11 февраля около 20.30 на улице в Кобрине на супружескую пару напал неизвестный. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом женщине и ее 39-летнему мужу. В результате нападения погибла 31-летняя беременная женщина, которая получила тяжелые травмы: проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Муж погибшей до сих пор находится в больнице. Его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Подозреваемого в нападении правоохранители задержали 23 февраля. На след предполагаемого преступника удалось выйти благодаря показаниям, которые сотрудники уголовного розыска получили от пострадавшего.

На данный момент известно, что подозреваемый — 19-летний студент четвертого курса Кобринского государственного политехнического колледжа, родом из Пинска. Задержали молодого человека в общежитии учебного заведения.

Ножи, найденные при обыске у подозреваемого. Фото: УВД Брестского облисполкома

В интервью телеканалу ОНТ официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко отметил, что «почерк преступления говорил о том, что преступник тщательно готовился».

— Было выбрано не случайно место совершения преступления. Это безлюдная улица без освещения. Тем самым преступник рассчитывал на то, что граждане, которые получили телесные повреждения, не смогут вовремя сообщить в милицию или обратиться за помощью, — рассказал Сергей Дученко.

Мотив преступления все еще устанавливается. По одной из версий, подозреваемый пошел на преступление по идеологическим соображениям. Погибшая женщина и ее супруг — представители этнического меньшинства. Правоохранители не подтверждают, но и не опровергают информацию об идеологическом мотиве нападения.

Пока следователи расследуют уголовное дело, возбужденное за убийство (ч. 1 ст. 139 УК) и покушение на убийство двух лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК). В то время как убийство, совершенное по мотивам рассовой вражды или розни, предусматривает п. 14 ч. 2 ст. 139 УК. По информации TUT.BY, пока дело не переквалифицировано.

В репортаже ОНТ озвучивалась информация, что на теле парня были «многочисленные татуировки в виде свастики». В беседе с TUT.BY знакомые задержанного эту информацию не подтвердили.

По их словам, на теле парня действительно была татуировка, но не свастика, а символ неоязычников «коловрат» на предплечье.

«Ему нравится язычество и все, что с ним связано», — сообщил наш источник.

В колледже подозреваемого характеризуют положительно. Как сообщила TUT.BY заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Наумчик, у парня не было проблем ни с учебой, ни с поведением. Информации о том, что подозреваемый состоял в каких-либо неформальных молодежных тусовках, в администрации учебного заведения нет.

 
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