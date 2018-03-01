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01.03.2018
Салiдарнасць
РИА «Новости» составило список российских актеров, которые критикуют страну

Российское государственное информагентство «Новости» показало, что практика составления списков «врагов народа» вовсе не ушла в прошлое. В новый перечень пропагандисты включили «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах».

Поводом для этого стало высказывание Алексея Серебрякова в интервью Юрию Дудю: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

После этого «лучшие люди города» крайне нелестно отозвались о самом Серебрякове. На эту тему вышло около 300 материалов, которые «Медуза» пересказала в одном абзаце:

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Настоящая национальная идея — это сплоченность народа перед лицом опасности, любовь к Родине, сострадание. Да, русские бывают грубоваты, но это вопрос воспитания. Непонятно, что произошло с Серебряковым, ведь был патриотом, а теперь глупый и подлый, к тому же сам хамит. В конце концов, что он знает про Россию? Ничего! Наверное, сработала западная машина русофобии (все, кто эмигрировал, ругают Россию), либо это просто пиар и попытка заработать, как у Дианы Шурыгиной. Это вообще присуще русской интеллигенции, еще от монгольского ига повелось. Серебрякова нельзя больше снимать в российских фильмах (кстати, зачем он вообще у нас снимается, если не любит Россию?), а на Западе он в кино и так никому не нужен. Хороший артист не значит умный человек. Серебрякова надо лечить, а еще лишить его гражданства — пусть живет в Канаде и выступает на елках для мигрантов. А мы будем жить здесь.

Авторы: режиссер Андрей Кончаловский, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко (снимал Серебрякова в «Бандитском Петербурге»), депутат Госдумы Алексей Журавлев, художник Никас Сафронов, актер Александр Панкратов-Черный, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, актер Михаил Пореченков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, писатель Сергей Лукьяненко, певец Юрий Лоза, певица Эдита Пьеха, певица Катя Лель, пользователи соцсетей.

РИА «Новости» решило одним Алексеем Серебренниковым не ограничиваться и составило список ему подобных. Вот кто туда попал:

- Анатолий Пашинин, знакомый массовому зрителю по ролям в фильмах «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота». «Неоднократно высказывался против политической ситуации в России. В 2014 году уроженец украинского Светловодска перебрался в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за «тотальную войну» в Донбассе. В прошлом августе появилась информация, что Пашинин воюет на стороне Украинской добровольческой армии, которая входит в состав запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Он подтвердил, что вступил в восьмой батальон и «ловит кайф» от участия в военных действиях. При этом остается гражданином России, но возвращаться в страну не планирует».

- Дмитрий Дюжев, звезда сериала «Бригада». «В ноябре 2017 года артист в интервью латвийскому телеканалу LTV пожаловался на недостаток уважения российского зрителя к его самоотверженной актерской работе. Причиной недовольства стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры экономкласса не уступили Дмитрию место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс. Дюжев заявил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться «лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами», которые предлагают отечественные телеканалы. В заключение он усомнился в том, что образ «образованного, порядочного и духовного» россиянина соответствует действительности».

- Константин Райкин, художественный руководитель театра «Сатирикон». «В октябре 2016-го выступил с резкой речью на Всероссийском театральном форуме. Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят «агрессивные наезды на художественные высказывания», закрывают спектакли и выставки, а также выступил против «цензуры толпы» и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество».

На этом госагентство решило закрыть список, хотя в реальности гораздо большее количество актеров критически отзываются о ситуации в России. Но показать, что таких «отщепенцев» много, видимо, в планы пропагандистов не входило.

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