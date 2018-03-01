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Комментарии
01.03.2018
Виктор Шендерович, Facebook
Шендерович: «После этого останется только застрелить на мосту Кадырова»

Надо признать, что вид Жириновского, получающего в прямом федеральном эфире в харю стаканом воды, да еще в дни памяти Немцова, несколько искупает пошлость всего предвыборного явления Ксении Анатольевны Собчак. Но один вопрос, связанный с этим сюжетом, кажется мне отнюдь не риторическим…

Фото forumdaily.com

Когда, много лет назад, случился архетипический эпизод, легший в основу сегодняшнего (а я почти не сомневаюсь, что нынешний бросок водой в лицо Ж. был подготовлен и вполне осмыслен именно в этом контексте), я рассуждал о принципиальной невозможности для приличного человека дебатировать с этим г-ном именно в силу очевидного парадокса: Жириновский, плеща водой водой в лицо оппонента, наращивает свой рейтинг (в своем электорате), а интеллигент, сделавший то же самое, свой рейтинг (в своем электорате) обрушивает.

Ситуация, в этой парадигме, заведомо безвыигрышная, говорил я, предлагая (и практикуя) в этих случаях гигиеническую дистанцию от объекта. Ибо на поле пошлости и хамства его все равно не переиграть, а встав рядом, ты автоматически оказываешься именно на этом поле.

И вот — пожалте бриться! Со стороны либеральных ценностей пришла особа с сильным расчетливым мозгом и без интеллигентских комплексов — и урыла Жириновского на его хамской территории. Будучи при этом женщиной, что особенно чувствительно для животного. Урыла — и безусловно увеличила на этом свой рейтинг!

В этом и состоит перемена пейзажа.

Ибо нравственный закон внутри Жириновского подобен кантовскому небу над головой: он-то как раз неизменен. А вот наши представления о правилах изменились за четверть века очень заметно. И как раз в его сторону.

«Это начало, господа», — как говорил герой Богатырева в старом михалковском фильме. Жириновского урыли, — теперь остается перетараторить Шевченко, превзойти бесстыдством Марию Захарову и начистить рыло Норкину. После этого, если я правильно понимаю логику демократического развития, останется только застрелить на мосту Кадырова.

Этот текст — не попытка морализаторства (если уж ты пришел в эфир с Жириновским, надо плескать ему в лицо водой сразу, не дожидаясь предсказуемого хамства). Это — лишь попытка угадать, какие горизонты либерализма ожидают нас за поворотом…

Шендерович: «Как какая-нибудь беда – так Путин сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом»

 
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