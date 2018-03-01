.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цифра дня. Сколько составил доход ИТ-компании EPAM
Путин превратил послание президента в презентацию российского оружия
Минздрав ответил МВД на обвинения о нарушениях при поставках медтехники
На пост министра лесного хозяйства подобраны «мощные» кандидатуры
«Положительный неоязычник». Что известно о подозреваемом в убийстве беременной
РИА «Новости» составило список российских актеров, которые критикуют страну
Huawei выпускает абонентский модуль с поддержкой стандарта 5G
За что уволили судью Верховного суда, которым были недовольны оппозиционеры
БелЖД будет продавать билеты на проезд стоя
У маразы на «Беларусьфільме» здарыўся патоп. Фотафакт
Шуневіч станоўча выказаўся пра БНР і беларускую літаратуру
Ожидаются метели, дневные морозы немного ослабнут
Избирательный участок в Беларуси. Карикатура
Белорус и украинец перевозили через границу крупную партию кокаина. Фотофакт
Дракохруст: Раскол оппозиции
«Показать пониже черту бедности — этот грех за чиновниками, конечно, водится»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
«Последнее слово» прапорщика, который бросил солдату в спину лопату: «Игорь, прости»
«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Клатч с Путиным
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
01.03.2018
Huawei выпускает абонентский модуль с поддержкой стандарта 5G

Прорывное устройство создает основу для будущего мобильного подключения.

В ходе Mobile World Congress 2018 Huawei запустила свой абонентский модуль HUAWEI 5G CPE (customer-premises equipment), первое в мире коммерческое терминальное устройство, поддерживающее телекоммуникационный стандарт 3GPP для 5G. Это устройство знаменует собой веху, поскольку Huawei создает основу для следующего поколения беспроводных подключений.

Устройство использует разработанный Huawei чипсет Balong 5G01 – первый в мире коммерческий чипсет, поддерживающий стандарт 3GPP и весь спектр частот 5G, включая суб-6 ГГц и миллиметровые волны (MMW).Доступный в двух конфигурациях, для использования в помещениях и снаружи, он обеспечивает сверхвысокую скорость (до 2 Гбит/с) и может работать как в 4G, так и в 5G-сетях.

– Технология 5G будет подкреплять следующий шаг вперед в нашем интеллектуальном мире, где люди, транспортные средства, дома и устройства будут полностью подключены, обеспечивая новые впечатления, идеи и возможности, – сказал Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group (CBG).

– С 2009 года, Huawei инвестировала 600 млн. долл. США в исследования и разработки технологий 5G, где мы возглавили инновации вокруг архитектуры сети, использования спектра и т. д. От подключенных автомобилей и смарт-домов до видеороликов AR / VR и голограмм мы привержены разработке зрелой экосистемы 5G, чтобы потребители могли извлечь выгоду из действительно связанного мира, который трансформирует то, как мы общаемся и обмениваемся».

Huawei CBG разработала стратегию устройства 5G, которая использует высокоскоростные, большие возможности подключения 5G для создания более богатых и разнообразных подключенных для пользователей. Эта стратегия включает смартфоны, мобильные Wi-Fi, промышленные модули и другие устройства для подключения людей и объектов в домах, транспортных средствах и за их пределами.

Huawei сотрудничает с более чем 30 глобальными телекоммуникационными операторами, включая Vodafone, Softbank, T-Mobile, BT, Telefonica, China Mobile и China Telecom в сфере 5G. В 2017 году Huawei первой запустила предварительную коммерческую сеть 5G со своими партнерами.В 2018 году Huawei улучшит производственную цепочку и завершит тестирование на совместимость и поддержит первый раунд коммерческого развертывания 5G.

Напомним, что в конце прошлого года на заседании группы по разработке технических спецификаций сетей радиодоступа консорциума 3GPP были представлены первые практически реализуемые спецификации «нового радио» (New Radio, NR) для сетей 5G. Первая версия стандарта 5G NR не только описывает неавтономную архитектуру для развертывания сетей 5G, но и завершает общую часть разработки стандартов неавтономных и автономных архитектур. По сути, создан фундамент, который позволит мировой отрасли мобильной связи начать повсеместное коммерческое использование «нового радио» для сетей 5G уже в 2019 году.

Huawei 5G CPE поддерживает телекоммуникационный стандарт 3GPP для сети 5G.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Всё, что вам нужно знать о президентских «выборах» в России
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия. Фотофакт
Карбалевич: «Вероятно, Лукашенко попытается испортить Путину избирательную кампанию»
Судьи, замминистра, милиционеры: кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе
Основатель службы «Столица» рассказал про неадекватных таксистов
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY