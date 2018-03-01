Huawei выпускает абонентский модуль с поддержкой стандарта 5G

Прорывное устройство создает основу для будущего мобильного подключения.

В ходе Mobile World Congress 2018 Huawei запустила свой абонентский модуль HUAWEI 5G CPE (customer-premises equipment), первое в мире коммерческое терминальное устройство, поддерживающее телекоммуникационный стандарт 3GPP для 5G. Это устройство знаменует собой веху, поскольку Huawei создает основу для следующего поколения беспроводных подключений.

Устройство использует разработанный Huawei чипсет Balong 5G01 – первый в мире коммерческий чипсет, поддерживающий стандарт 3GPP и весь спектр частот 5G, включая суб-6 ГГц и миллиметровые волны (MMW).Доступный в двух конфигурациях, для использования в помещениях и снаружи, он обеспечивает сверхвысокую скорость (до 2 Гбит/с) и может работать как в 4G, так и в 5G-сетях.

– Технология 5G будет подкреплять следующий шаг вперед в нашем интеллектуальном мире, где люди, транспортные средства, дома и устройства будут полностью подключены, обеспечивая новые впечатления, идеи и возможности, – сказал Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group (CBG).

– С 2009 года, Huawei инвестировала 600 млн. долл. США в исследования и разработки технологий 5G, где мы возглавили инновации вокруг архитектуры сети, использования спектра и т. д. От подключенных автомобилей и смарт-домов до видеороликов AR / VR и голограмм мы привержены разработке зрелой экосистемы 5G, чтобы потребители могли извлечь выгоду из действительно связанного мира, который трансформирует то, как мы общаемся и обмениваемся».

Huawei CBG разработала стратегию устройства 5G, которая использует высокоскоростные, большие возможности подключения 5G для создания более богатых и разнообразных подключенных для пользователей. Эта стратегия включает смартфоны, мобильные Wi-Fi, промышленные модули и другие устройства для подключения людей и объектов в домах, транспортных средствах и за их пределами.

Huawei сотрудничает с более чем 30 глобальными телекоммуникационными операторами, включая Vodafone, Softbank, T-Mobile, BT, Telefonica, China Mobile и China Telecom в сфере 5G. В 2017 году Huawei первой запустила предварительную коммерческую сеть 5G со своими партнерами.В 2018 году Huawei улучшит производственную цепочку и завершит тестирование на совместимость и поддержит первый раунд коммерческого развертывания 5G.

Напомним, что в конце прошлого года на заседании группы по разработке технических спецификаций сетей радиодоступа консорциума 3GPP были представлены первые практически реализуемые спецификации «нового радио» (New Radio, NR) для сетей 5G. Первая версия стандарта 5G NR не только описывает неавтономную архитектуру для развертывания сетей 5G, но и завершает общую часть разработки стандартов неавтономных и автономных архитектур. По сути, создан фундамент, который позволит мировой отрасли мобильной связи начать повсеместное коммерческое использование «нового радио» для сетей 5G уже в 2019 году.

Huawei 5G CPE поддерживает телекоммуникационный стандарт 3GPP для сети 5G.