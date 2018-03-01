За что уволили судью Верховного суда, которым были недовольны оппозиционеры

Судья Верховного Суда Николай Бобков освобожден от должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.

Об этом говорится в Указе президента «О назначении и освобождении судей».

Александр Лукашенко назначил Николая Бобкова судьей Верховного Суда в январе 1997 года. Впоследствии тот неоднократно отказывал представителям демократических сил в удовлетворении их жалоб.

В частности, в 2009 году Николай Бобков не удовлетворил жалобу учредителей Партии свободы и прогресса на отказ Министерства юстиции в регистрации. В 2011 году он принял аналогичное решение по жалобе общественного объединения «Говори правду».

В 2017 году Николай Бобков признал законным предупреждение Минюста в адрес ОГП за призывы на акцию 25 марта, хотя в партии настаивали, что призывы осуществлялись не от ее имени, а по частной инициативе отдельных членов ОГП.