БелЖД будет продавать билеты на проезд стоя

В Беларуси усовершенствованы правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Нововведения закреплены в постановлении Совмина № 159 от 27 февраля.

Теперь пассажиру будут возвращать разницу стоимости первоначального и вновь оформленного билета в случае уменьшения стоимости поездки.

Исключена необходимость дополнительной оплаты при перевозке животных в счет нормы ручной клади.

Расширен и уточнен перечень случаев, при которых пассажир при возврате неиспользованного билета с нумерованными местами имеет право получить в кассе общую стоимость проезда.

Появились нормы, позволяющие в определенных случаях продавать билеты на проезд стоя.

Уполномоченным лицам при исполнении должностных обязанностей разрешили осуществлять звуко- и видеозапись.