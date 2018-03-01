БелЖД будет продавать билеты на проезд стоя
В Беларуси усовершенствованы правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.
Нововведения закреплены в постановлении Совмина № 159 от 27 февраля.
Теперь пассажиру будут возвращать разницу стоимости первоначального и вновь оформленного билета в случае уменьшения стоимости поездки.
Исключена необходимость дополнительной оплаты при перевозке животных в счет нормы ручной клади.
Расширен и уточнен перечень случаев, при которых пассажир при возврате неиспользованного билета с нумерованными местами имеет право получить в кассе общую стоимость проезда.
Появились нормы, позволяющие в определенных случаях продавать билеты на проезд стоя.
Уполномоченным лицам при исполнении должностных обязанностей разрешили осуществлять звуко- и видеозапись.
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