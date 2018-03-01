Как делать покупки в дьюти-фри просто и выгодно

Сервис MyDutyFree начал работу в бордершопах – в магазинах на приграничных пунктах выезда из Беларуси.

Когда речь идет о дьюти-фри, мы представляем себе шопинг в аэропорту перед посадкой. На самом деле, беспошлинные магазины размещаются на любых выездах из страны, в том числе и на автодорожных магистралях. Чтобы попасть в дьюти-фри, необязательно лететь самолетом – вы сможете купить нужное на пограничных КПП. Магазины на государственных границах называются бордершопами, там продают все, что можно встретить в обычном дьюти-фри.

Посмотреть ассортимент и цены в магазинах дьюти-фри можно в интернете: онлайн-каталог на сайте сервиса MyDutyFree позволит вам спланировать покупку заранее.

В дьюти-фри легко экономить: MyDutyFree предоставляет скидку 7%, а также возможность предзаказа. Выберите товары на сайте сервиса и оформите предварительный заказ на день вашего путешествия. Покупку соберут заранее – вы просто заберете готовый заказ в магазине.

В Беларуси сервис работает в аэропорту Минск. С 1 марта предварительный заказ и скидка доступны также на белорусско-литовской границе: в магазинах Belamarket Helen&Valery на КПП Каменный Лог и Котловка.

Предварительный заказ нужно оформить как минимум за 1 час до того, как вы приедете на пропускной пункт. Вы сможете забрать готовый заказ на отдельной кассе MyDutyFree. Покупку можно дополнить непосредственно в магазине на границе: кассир добавит нужные товары или уберет то, от чего вы захотите отказаться. Скидка 7% будет распространяться и на товары, которые вы выберете позже. Главное условие получения скидки – заранее оформленный заказ.

Основная валюта для расчета в бордершопах – евро, но в магазинах принимают также доллары США, белорусские и российские рубли. К оплате принимаются кредитные карты Visa, Maestro и Master Card.

Выбирайте товары заранее, планируйте покупку и получайте скидки на сайте MyDutyFree. Оформляйте предварительный заказ и экономьте! Если же вы все-таки предпочитаете путешествовать на самолете, не забывайте, что MyDutyFree работает в 10 аэропортах мира, включая аэропорт «Минск».