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Лица
01.03.2018
Евгений Барсуков
Самая красивая помощница Трампа призналась, что лгала ему, и ушла в отставку

Директор по коммуникациям Белого Дома, экс-модель Хоуп Хикс покинула свой пост.

Эта красотка привлекла к себе внимание сразу после назначения на высокую должность. Пик популярности Хоуп Хикс пришелся на ноябрь 2017-го, когда на правительственном банкете она затмила Меланью Трамп.

27 февраля пиарщица президента дала показания в Конгрессе в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы. Хоуп Хикс призналась, что неоднократно обманывала Дональда Трампа. Конкретных примеров она не привела, но сказала, что это была безобидная ложь.

На следующий день после этого Хикс объявила об отставке. Трамп отреагировал словами: «Я полностью вошел в её положение». Президент США решил отпустить помощницу несмотря на то, что «умнее и вдумчивей, чем она, никого не найти».

Сама Хикс выдвинула оригинальную версию причины увольнения – говорит, что за 7 месяцев работы в Белом Доме «добилась всего, чего хотела».

«Горячая штучка» из Playboy рассказала о сексе с Трампом, уже женатым на Меланье

 
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