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01.03.2018
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия. Фотофакт

27 февраля по подозрению в получении взятки задержали директора КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» Виталия Кадышина, сообщает intex-press.by.

Милиционеры в масках охраняли задержанного. С руками за спиной он стоял около автомобиля, опустив голову вниз.

Мужчиной оказался директор КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» Виталий Кадышин. В момент задержания он был на личном автомобиле, одет «по-домашнему» – в спортивных брюках и кроссовках. Вел себя спокойно.

Милиционеры сообщили Intex-press, что Кадышина подозревают в «получении взятки от коммерческой структуры». От других комментариев они отказались.

На месте задержания следственно-оперативная группа изъяла из машины Кадышина конверт с деньгами. В нем была стопка купюр номиналом 50 рублей.

Когда сотрудники правоохранительных органов записывали номера банкнот, корреспондент Intex-press насчитала 60 купюр. То есть в пачке, которую мы видели, было около 3000 рублей, или $ 1500 в эквиваленте.

В КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» Intex-press сообщили, что директор этого предприятия Виталий Кадышин сейчас лежит в больнице. Как давно он ушел на больничный, там говорить отказались.

Виталий Кадышин был назначен директором КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» в декабре 2016 года. Один из самых больших проектов, которым занимается его предприятие, – модернизация котельной в микрорайоне Тексер, строительство которой финансирует Всемирный банк реконструкции и развития. Котельная не была введена в эксплуатацию в положенные сроки – в феврале 2017 года. Строительство сопровождалось сменой генподрядчика и судебными разбирательствами.

 
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