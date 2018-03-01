Ожидаются метели, дневные морозы немного ослабнут

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 марта ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории снег, метель, утром и днем по юго-востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Во второй половине дня морозы ослабеют до -8..-14°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 марта на большей части территории пройдет снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С; при прояснениях, -16..-18°С, максимальная днем -4..-9°С.

3 марта на большей части территории ожидается снег, по Гомельской области продолжительный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, при прояснениях, -15..-17°С; максимальная днем -3..-8°С, по юго-востоку 0..-2°С.