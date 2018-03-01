Белорус и украинец перевозили через границу крупную партию кокаина. Фотофакт

Украинец в сговоре с белорусом пытались провезти в топливном баке авто 1,1 кг кокаина.

Автомобиль был задержан в пункте пропуска «Ягодин», на польско-украинской границе, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Наркотик был расфасован в четыре пластиковые бутылки, которые были спрятаны в топливном баке автомобиля Mitsubishi.

Общий вес находки составляет 1,1 кг, приблизительная стоимость — 150 тысяч долларов.

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