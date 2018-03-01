Всё, что вам нужно знать о президентских «выборах» в России

Теледебаты кандидатов в президенты России примечательны не только и не столько ссорой между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским.

Этот эпизод шоу как раз вышел довольно вялым. Актёры вымученно исполнили свои роли: лидер ЛДПР назвал экс-ведущую «Дома-2» «б…ю», та облила его водой из стакана, на что Жириновский, по сути, никак не отреагировал – продолжил ругаться точно также, как и до окропления. Даже тон голоса не изменился.

(Осторожно: видео содержит нецензурную брань)

Но эти три минуты – они на самом деле не про Жириновского и Собчак. Они про «великую и прекрасную» Россию, в которой оказалось невозможно сыскать не «три пары стройных женских ног», но и сколь-нибудь адекватных кандидатов в президенты.

Конечно, на выборах всегда бывают клоуны. Но участники теледебатов относятся к этому сословию в полном составе (не исключая и Явлинского, который выступает в роли грустного клоуна). То есть других просто нет.

На самом деле, в России, конечно же, хватает разумных людей. Но у общества спрос на них, как на представителей своих интересов, минимален. Куда большей популярностью пользуются фрики разных направлений и калибров, которые и выходят на арену цирка под названием «выборы». Над всем этим счастьем парит Владимир Путин, который на фоне остальных участников действа выглядит просто посланцем разума из другого измерения.

Собственно, именно так и задумывалось постановщиками шоу. Но показали они гораздо больше, чем хотели: не превосходство Путина над другими «кандидатами», а состояние России, которая в очередной раз явила миру своё лицо.