«Показать пониже черту бедности — этот грех за чиновниками, конечно, водится»

В Беларуси 160 тысяч семей живет ниже черты бедности. Много ли это или мало и насколько белорусы беднее по сравнению со своими соседями?

Белстат опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в стране уменьшился с 4,4% до 4,2%. За чертой бедности на сегодняшний день живет 163 тысячи семей.

Насколько можно доверять этим данным и что помогло белорусам избавиться от нищеты?

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба считает, что отсутствие независимых социологических институтов не позволяет проверить точность этих цифр. За основу приходится брать официальные данные.

— И все же определенная позитивная динамика по сокращению уровня бедности, возможно, есть, — отмечает экономист. — Это объясняется тем, что начиная с прошлого года, реальная зарплата все-таки росла и, по данным все той же официальной статистики, увеличилась более чем на 6%. Правда, в основном административными методами и за счет бюджетников, причем высокооплачиваемых.

А вот медианная зарплата, которая показывает, какая часть трудящихся получает ниже этого уровня, значительно отстает от средней.

Почему падает зарплата?

— Тут наши успехи весьма скромные и достаточно относительные, — заключает эксперт.

Не лучшим образом выглядит Беларусь и на фоне соседей, серьезно уступая им в зарплате.

— Соседи нас существенно обгоняют. Если мы чуть-чуть не допрыгиваем до 500 долларов, то в Польше зарплата уже приближается к 1300 долларов, у жителей Балтии где-то 1000 (в Эстонии за 1000), да и в России зарплата традиционно выше, чем у белорусов, — напоминает Борис Желиба. — Утешением для официальной статистики является разве что Украина, где средняя зарплата около 300 долларов. Отстаем мы и по минимальной зарплате. Так что простор для поднятия жизненного уровня белорусов необъятный.

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