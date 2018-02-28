В Литве упразднили медкабинет для политиков, а в Беларуси открывают спецбольницу для избранных

Два примера, как народ в Европе относится к привилегиям для чиновников, и чего это может стоить госслужащему.

Вице-спикер парламента Литвы Рима Башкене признала, что получила в клинике на Антакальнисе услуги вне очереди в специальном, предназначенном для политиков кабинете.

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По ее словам, это было шесть лет назад, когда у нее воспалилось горло, сообщает delfi.lt.

Вице-спикер объяснила, что обратилась в этот кабинет, так как не была прописана в Вильнюсе, поэтому ей пришлось бы обращаться к врачам по месту жительства.

По ее словам, сейчас такого кабинета в этой клинике уже нет – его упразднили в прошлом году.

– Я думаю, это не проблема, если бы в Литве только такие проблемы были. Конечно, подобное надо упразднять, не должно быть привилегий, не должно быть исключительности, но каждый из нас в ответе за то, чтобы наша работа, наше поведение не вызывали недовольства у людей, – заявила Рима Башкене.

Литовцы на форумах возмущены признанием «слуги народа», которая один раз воспользовалась спецкабинетом для политиков.

«Потому и такой бардак в поликлиниках, что «особые» люди ходят по особым кабинетам, а не стоят месяцами в очередях к специалистам. 2-3 недели подождала бы приёма к семейному врачу, а потом с месяц к лору, за это время, глядишь, и поправки бы внесла в идиотские правила, смены министра бы, не ровен час, потребовала. Возможно, стали бы «особые» на понюшку ближе к народу».

«Рима Башкене – это такая старушка, которую надо беречь для будущего поколения Литвы. А то не дай бог умрет в очереди в поликлинике, и Литва перестанет существовать без неё!»

«Все правильно, есть лица, которые являются достоянием нации, и их здоровье надо оберегать. А вообще непорядок –– почему для них только спецкабинет? Должна быть и спецполиклиника и спецбольница!»

Подобная реакция народа характерна для европейских стран, в которых льготы и привилегии чиновникам воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. В 2016-м министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич был вынужден уйти в отставку из-за хирургической операции, которую врачи государственной больницы провели для главы министерства бесплатно и в обход очереди.

«Багатая Беларусь! –– прокомментировал признания литовского депутата руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий в Фейсбуке. –– У нас у Ждановічах цэлая сьпецбальніца для «абраных» чыноўнікаў будуецца, а ў «беднай» Літве – усяго толькі кабінет у звычайнай паліклініцы. І тое прэса ім спуску не дае. Кабінет зачынілі. Куды там літоўскім уладам да нашых паноў!»

Так выглядел Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента в поселке Ждановичи в ноябре 2017 года. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

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