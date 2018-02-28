Настю Рыбку депортируют в Беларусь

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), задержанная в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга» вместе с Александром Кирилловым (Алекс Лесли), после суда и отбытия наказания будет депортирована в Беларусь.

© Оперативная съемка полиции Таиланда

Об этом заявила РИА Новости адвокат Ванида Сайлохит, специализирующаяся на экстрадиционном законодательстве.

В воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восьмерых за проведение нелегального «секс-тренинга». В среду их перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке, заявил РИА Новости источник в тюрьме.

— Депортировать гражданку Беларуси по закону можно только обратно на родину. Граждан России — в Россию. В отличие от экстрадиции, когда основным фактором является то, в какой стране или против какой страны было совершено преступление, экстрадировать могут и в третью страну. При депортации вопрос о том, куда именно депортировать, не стоит: всегда в страну гражданства, — сказала агентству эксперт.

—Так что Вашукевич как гражданка Беларуси будет депортирована именно в Беларусь, а Кириллов, въехавший в Таиланд по российскому паспорту, в Россию. Иное возможно только в том случае, если будет запрос от какой-либо страны мира об их экстрадиции, но пока, насколько мне известно, такого запроса никто не присылал, — добавила Сайлохит.

Все десять арестованных, среди которых — восемь россиян, одна гражданка Беларуси и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.

Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа