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28.02.2018
meduza.io
Сколько кандидатов в президенты вмешались, когда Жириновский начал оскорблять Собчак

Спойлер: нисколько.

28 февраля во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты на «России 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак, использовав, в том числе, нецензурные выражения. Собчак ответила ему, плеснув водой в лицо.

Из присутствующих в студии поведением Жириновского возмутился только ведущий Владимир Соловьев. Никто из пяти кандидатов в президенты (Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский), находившихся рядом, ничего по этому поводу не сказал и не сделал.

 
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