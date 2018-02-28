Шуневич: Штатскую одежду для милиции будем использовать и дальше

Штатскую одежду, «как элемент маскировки», для сотрудников милиции никто не отменял, и нападать на таких милиционеров никому не позволено.

Так министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал Еврорадио суд над общественным активистом Святославом Барановичем, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции.

Шуневич: «Все, кто будет бросаться защищать, будут и дальше получать. Только так. Общественный порядок нерушим и неприкосновенен. И граждане, желающие, должны помогать наводить порядок, а не мешать работе милиции. Поэтому ошибка в объекте — это его личная проблема и трагедия. Мы наводим порядок всеми доступными законными методами, а оперативную работу никто не отменял, штатскую одежду, как элемент маскировки, тоже никто не отменял. Поэтому будем работать, как и раньше. Но, повышая свой профессионализм и учитывая этот случай, в том числе».

Напомним, после «Марша нетунеядцев» весной 2017 года милиция в штатском начала жёстко задерживать анархистов, участников шествия. Святослав Баранович бросился защищать молодых людей от неизвестных нападавших. Теперь его обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции. На суде прокурор Сергиенко попросила для активиста четыре года заключения. 28 февраля должны были объявить приговор, но заседание было перенесено на 12 марта.