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28.02.2018
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
«Любовь из-под пинка — главная скрепа России»

Когда меня просят рассказать что-то, что исчерпывающе характеризует СССР, я вспоминаю конец семидесятых.

Нам, студентам, приказано к 10.00 явиться на Ленинский проспект к фонарному столбу номер такой-то. Там появлялся некий «старший», который раздавал нам бумажные разовые флажки какой-то таинственной, чаще всего, африканской страны. Наша задача — махать флажками, когда проедет президент этой страны. Улыбаться не нужно, излишне стараться махать тоже не нужно — всё равно для этого африканца всё сливается в один поток. Но когда он въедет в город, то увидит картину, как будто вся Москва встречает именно его и его страшно любит. Конечно, всё это было сплошным враньём, это даже была такая пирамида из вранья: нам было на него плевать, власти было плевать, плевать ли нам, а чернокожему президенту было плевать на СССР — он знал, что в контексте советских понтов, что «коммунизм шагает по планете», а «страны Африки рвут оковы империализма», ему всё равно дадут деньги и оружие для расправы над оппозицией и закроют глаза на то, что он обедает этой оппозицией, делая из её лидеров наваристый бульон.

Но, главное в этой пирамиде лжи было то, что власти было всё равно, что думают о ней те, кто стоят у столба с флажками. Любите? Очень хорошо, значит вы идиоты и не видите, как вас трахают. Ненавидите? Плевать! Эмигрируйте в свой ИзраИль!

Прошли не просто года — десятилетия минули.

Что имеем? Да всё то же.

Разнарядка и сгонялка. Кто у нас тут обожаемый лидер? Путин?

Отлично!

Что у нас на повестке?

Что угодно. День народного согласия? Разнарядка для бюджетников.

Митинг в Лужниках перед Олимпиадой — разнарядка для бюджетников и студентов.

Митинг на Васильевском спуске, в День победы — разнарядка.

Акция «Бессмертный полк»... Вот с этого места, как говорит Шендерович, давайте поподробнее. Для власти именно эта акция была последней попыткой собрать людей не по лжи. И действительно, что может быть прекрасней, если ты идёшь по городу, а в твоих руках фото твоего деда-ветерана. Во он, красивый и молодой, весь в орденах.

Но пройти-то надо по Тверской. И надо, чтобы много людей прошло. А фото дедов не у всех. Да и деды все разные были. Что делать? Да ничего — наклепали десять пятнадцать видов одинаковых фото, снова дали разнарядку. Вот тебе, милок, твой новый дед, люби его!

Не выдержали, и можно только представить состояние искреннего человека, который идёт с фото своего деда-героя, а рядом сотни, если не тысячи пофигистов, которые после шествия, на его глазах бросают дедов в мусорные ящики.

Любовь из-под пинка. Строгие санкции: «Кто не пойдёт, будет отчислен, оштрафован, удержат из зарплаты, будет объяснение в деканате».

Что хотели, то и получили — искренность выжжена дотла — в том году даже на митинг в память жертв теракта в питерском метро сгоняли людей по той же разнарядке.

Что интересно, тогда, когда я махал флажком у столба, думаю, всё же был один человек, который всему этому верил — тот самый президент-людоед. Уж как-то невероятно было, что всем тысячам людей он до одного места.

А сейчас по-другому, вот будет огромный митинг во славу Путина — всё уже готово — шапочки, плакатики, маечки. И будет стоять ритуальный вой в Лужниках «Путин, Путин!»

И будет стоять Путин, если придёт. И будет ухмыляться, глядя на дураков по разнарядке.

И будет всё та же пирамида вранья — ему всё равно, тем, кто будет в майках тоже всё равно, зрителям телевизора тоже всё равно, всем остальным тоже всё равно.

Любовь из-под пинка — главная скрепа России.

Только пинок скрепляет.

 
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