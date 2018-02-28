Жириновский обозвал Собчак проституткой на дебатах. В ответ она облила его водой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак во время дебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» 28 февраля.

Собчак сделала Жириновскому замечание, когда он начал спорить с Сергеем Бабуриным. Лидер ЛДПР назвал Собчак дурой, добавив еще несколько эпитетов. После этого Собчак плеснула ему водой в лицо.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир 28 февраля в 23:00, сообщает Медуза.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань.

Собчак: «Прошла четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло»

В своем инстаграме Ксения Собчак написала, что находится под ярким впечатлением телеэфира с Жириновским.

«Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее.

В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошла четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль ,только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...:(»