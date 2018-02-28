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Общество
28.02.2018
Юлия Альгерчик, AUTO.TUT.BY
Как уехать из городов, где не ходят маршрутки

Пока междугородние маршрутчики раздумывают, как им работать дальше, на самых проблемных и популярных маршрутах появились нелегалы.

AUTO.TUT.BY узнал, как сейчас можно уехать из некоторых белорусских городов в столицу и сколько это может стоить для пассажира.

Полоцк и Новополоцк

Как было до 26 февраля: раньше из Полоцка и Новополоцка в Минск можно было уехать автобусами трех фирм-перевозчиков, которые работали как нерегулярщики. Стоимость билета до столицы составляла 6−7 рублей, время в пути — 3,5 часа.

Как можно уехать из города сейчас: только на автобусе автопарка с вокзала. С 28 февраля из Новополоцка в Минск ежедневно будут ходить автобусы в режиме «экспресс». Появятся новые автобусы и из Полоцка. Так, в Новополоцке автобусы «Ивеко», МАЗ 152, МАЗ 251 будут отправляться в 8.00 и 11.00, а из столицы возвращаться в 16.00 и 16.30 — с вокзала «Центральный». Заезжать на промежуточные вокзалы они не будут, время в пути от 4 до 4,5 часа. С 28 февраля по 8 марта, помимо указанных, будут выполняться несколько дополнительных рейсов. Стоимость поездки — 10 рублей.

По 12 марта ежедневно будет ходить автобус по маршруту Полоцк — Минск. Отправление из Полоцка — в 9.10, из Минска («Центральный») — в 16.30.

За сколько предлагают довезти нелегалы: подвезти до Минска они предлагают всем желающим через интернет. За услугу просят от 9 до 27 рублей.

Солигорск и Слуцк

Как было до 26 февраля: по маршруту Солигорск — Минск каждый будний день пять частных перевозчиков отправляли по 16 микроавтобусов — всего 80 рейсов в день, время в пути полтора часа. Каждые полчаса ездили бусы и из Слуцка. Стоимость билета до Минска составляла 8 рублей из Солигорска и 6 рублей из Слуцка. С 27 февраля нерегулярщики перестали ездить — «до выяснения ситуации».

Как можно уехать сейчас: на автобусах, принадлежащих автопаркам. Еще на прошлой неделе из Солигорска в Минск ездил только один автобус — в 7.15 и три раза в неделю (понедельник, пятницу и воскресенье) — проходящие автобусы. Сейчас ежедневных рейсов стало восемь — в 6.00, 7.15, 10.20, 11.00, 12.40, 15.00, 16.10 и 19.00. Рейсы осуществляют автопарки Солигорска и Минска. Стоимость проезда на рейсах местного автопарка — 6 рублей, столичного — 8 рублей 76 копеек. Некоторые маршруты предусматривают заезд в Слуцк. Время в пути — около 2,5 часа.

За сколько предлагают довезти нелегалы: клиентов они собирают через соцсети и райдшеринговые платформы. Стоимость проезда — от 4 до 15 рублей.

Бобруйск

Как было до 26 февраля: на нерегулярных перевозках работали около 50 машин, принадлежащих трем компаниям. Цена проезда у всех перевозчиков — 7 рублей, время в пути — 2 часа.

Как можно уехать из города сейчас: работу приостановили 2 из 3 нерегулярщиков. Уехать также можно на проходящих автобусах, которые принадлежат автопаркам и частным регулярным перевозчикам. Билет стоит от 6 до 9 рублей, но купить его заранее и забронировать место нельзя. До Минска автобус едет не больше 2 часов 20 минут.

За сколько предлагают довезти нелегалы: от 5 до 15 рублей.

Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки

 
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