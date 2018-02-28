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Лица
28.02.2018
bigpicture.ru
16 фото Кейт Миддлтон, в которых узнает себя обычная мама

Кейт Миддлтон кажется до неприличия идеальной матерью, которая прекрасно выглядит даже на выходе из роддома, — а ведь даже со штатом помощников это наверняка не так просто. И все-таки порой за глянцевыми снимками видны искренние эмоции, знакомые каждой матери на свете.

Когда нужно усмирить маленький детский сад

На недавней свадьбе Пиппы Миддлтон ее младшая сестра герцогиня Кембриджская присматривала за процессией из детей, приглашенных на торжество. Среди них были и дети Кейт. В какой-то момент они слишком расшумелись, и Миддлтон их умело приструнила.

Когда ребенок хватает тебя за волосы

В этот момент их маленькие пальчики удивительно сильны.

Когда он открыл для себя новую веселую игрушку

Смотришь и думаешь: «Надеюсь, жидкость не вредная и не оставляет пятен».

Когда вытаскиваешь прямо изо рта малыша что-то несъедобное

Ребенку обязательно нужно все попробовать на вкус.

Когда в общественном месте нужно объяснить ему что-то важное

Вроде бы вы только что вышли из самолета и вам не до этого, но воспитание нельзя откладывать на потом.

Только посмотрите на это лицо.

Когда приходится по сто раз переодевать малыша

Что поделаешь, дети любят стаскивать с себя одежду.

Когда теряешь терпение и оставляешь плачущего малыша его отцу

Глубокий вдох, сохраняйте спокойствие, они справятся сами.

Когда изображаешь восторг от его новой игрушки

А сама думаешь: сколько можно загромождать дом (то есть, конечно, дворец) всем этим барахлом.

Когда тратишь кучу сил на хорошее семейное фото, но что-то идет не так

Сандалик маленькой дочери упал в траву, а никто не заметил.

Когда напоминаешь счастливому ребенку, что за подарок нужно сказать спасибо

«Ну, что нам нужно сказать дяде Бараку?»

Когда изо всех сил восхищаешься его подвигами

Ты умеешь кататься на велосипеде без рук? Невероятно!

Когда в миллионный раз оборачиваешься в ответ на «Мам, смотри!»

На самом деле там обычная птица, но удивиться вместе с ребенком нужно.

Когда искренне радуешься миру, глядя на него детскими глазами

С ребенком простые вещи снова обретают ценность.

Когда вас фотографируют, но у ребенка свои дела

У детей есть тайная договоренность — никогда не смотреть в камеру.

Когда на улице ребенку предлагают какую-то ерунду

«То есть этот шарик займет ее на целых две минуты? Сегодня какой-то праздник?»

Когда смотришь, как отец дурачится с малышом, и радуешься

Что может быть лучше?

 
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