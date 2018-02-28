Белстат определил, что белорусы едят больше мяса, чем картошки. Байнет нашел, в чем подвох.

Государственная статистическая служба провела выборочное обследования домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале прошлого года. И обнаружила любопытный факт.

Как оказалось, за этот период белорусы в расчете на одного человека в месяц съели 6,3 килограмма мяса и мясных продуктов и только 5,4 килограмма картофеля. И это при том, что в исследовании не учитывались продукты, съеденные населением в кафе и ресторанах.

Такая странная диспропорция вызвала оживленную реакцию белорусских интернет-пользователей на форумах.

«То денег нет, то мясо все едят! А может мясо, на все деньги?», – задаются вопросом комментаторы площадки talks.by.

«Так это уже никакие не белорусы получаются – это грузины».

«Больше шести килограмм мяса по шесть рублей на семью из четырех человек – это 151 рубль. При доходе двух работающих в 600-700 рублей в сумме. Белстат жжет».

«А может не надо путать мясо и сосиски?»

«Белстат не посчитал картошку, которую народ сам выращивает – вот и получилось, что ест одно мясо! Так они и зарплаты считают, и безработицу».

«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо», – иронизируют белорусы.

Напомним, ранее Белстат сообщил, что каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц