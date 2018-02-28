В Беларуси сократилось число работников, работающих в режиме неполной занятости

Минтруда сообщает, что вынужденная неполная занятость в 2017 году уменьшилась на 46,9%.

Всего в режиме неполного рабочего дня по инициативе нанимателей времени работали почти 86,4 тысячи белорусов.

Причем, больше всего таких случаев было зафиксировано в Витебской области – 22,4 тысячи, в Брестской области – 13,1 тысячи, а также в Гродненской области – 12,5 тысячи.

Интересно, что больше всего «простаивающих» работников нашлось в сфере промышленности – 41,4 тысячи человек и строительстве – около 25 тысяч человек.