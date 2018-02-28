.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Беларуси сократилось число работников, работающих в режиме неполной занятости
Huawei провела в Барселоне Глобальный форум по цифровым преобразованиям
Белавус: «Мы верым, што Мінгарвыканкам выканае свае абяцанні»
Минские власти отказали заявителям шествия на День Воли. Фотофакт
Андрей Стрижак протирал ноутбук и «вогнал» в палец часть буквы
Еще раз об интервью с Серебряковым: «Нервы у граждан явно воспалены»
Как столичные вузы могут помочь студентам пересесть на велосипеды
Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц
Boris Nemtsov Plaza. Фотофакт
В начале марта в Беларусь придут метели
Волейбол. «Минчанка» обыграла легендарную «Уралочку» и вышла в полуфинал еврокубка
«Я хаваю кнігі… Няхай здымаюць гэтую прэмію!»
Бывший член пролукашенковской Компартии стал «генеральным секретарем» движения Статкевича. Кто такой Сергей Спарыш?
Больше 160 тысяч семей в Беларуси живут за чертой бедности. И это только официально
Пропавший в Минске 20-летний парень погиб «по дороге в клуб»
Статкевіч: Нават месца ў сельсавеце не далі прыхільнікам «мірных пераменаў». Адзіны рычаг — вуліца
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как Лукашенко «Сукно» спасал. Финал печален
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Клатч с Путиным
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
28.02.2018
Huawei провела в Барселоне Глобальный форум по цифровым преобразованиям

В преддверии открытия Mobile World Congress 2018 в феврале 2018 года компания Huawei успешно провела Глобальный форум по цифровым преобразованиям.

Форум был посвящен пяти темам: 5G, открытию новой экономической ценности, услугам «Business-to-Business» (B2B), большому видео и трансформации операций.

Обсуждения данных тем были сосредоточены на ускорении цифровой трансформации операторов в эпоху All Cloud, объединению партнеров для создания благоприятной цифровой экосистемы и расширению цифровой инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы помочь операторам добиться новых технологических прорывов в возможностях, связях, развитии бизнеса, опыте пользователей, сотрудничестве и многих других областях.

5G сейчас

На под-форуме 5G Huawei представила end-to-end решение — стандарт 3GPP 5G Phase 1, который предусматривает предварительное коммерческое развертывание 5G по всему миру. Данный релиз включает в себя беспроводные сети, сети передачи данных, основные сети, чипсеты и оборудование для обслуживания клиентов (CPE).

Он также предлагает такие решения, как развязка восходящей линии и нисходящей линии связи, 3D-MIMO и архитектуру «all-cloud». Huawei постоянно стремится тесно сотрудничать с отраслевыми партнерами для продвижения дальнейших испытаний 5G и  коммерческого развертывания. Цель состоит в том, чтобы ускорить развитие всей отрасли.

В форуме приняли участие ведущие отраслевые организации и учреждения, операторы и другие отраслевые партнеры. Участники обменялись мнениями о возможностях и проблемах, связанных с разработкой спектра 5G, прогрессиями и дорожными картами стандартизации 5G, а также обсудили планы операторов для коммерческого развертывания 5G и повышения пользовательского опыта.

Открытие новой экономической ценности

Выступавшие от Международного союза электросвязи (МСЭ), Всемирного банка и отделов связи из нескольких стран отметили, что развивающиеся рынки, а также развитые страны получают выгоду от возможностей, связанных с цифровой экономикой. Промышленные организации, государственные органы, операторы и поставщики в настоящее время активно стремятся создать новую индустриальную среду, искать новые модели сотрудничества и разрабатывать инновационные бизнес-решения.

Huawei, являясь лидером отрасли и продвинутым поставщиком технологий в области ИКТ, предлагает мобильные деньги для сельского населения, которые имеют ограниченный доступ к банковским услугам.

Решение RuralStar от Huawei специально разработано для удовлетворения потребностей отдаленных деревень. Кроме того, Huawei также приняла передовые беспроводные технологии для обеспечения рентабельных и доступных домашних широкополосных услуг. Эти услуги существенно способствовали национальным цифровым преобразованиям, способствуя росту и процветанию цифровой экономики.

Облако и сетевая синергия способствует развитию B2B

Ведущие операторы и отраслевые партнеры обсуждают свое стратегическое позиционирование, выбор рынка, создание потенциала и сотрудничество в области развития экосистем B2B. В дискуссии обсуждались такие горячие темы, как гибкая личная линия, интернет вещей (IoT) и облачные сервисы.

Многие предприятия уже переходят на облачные технологии. Будучи всеобъемлющим поставщиком решений для ИКТ, Huawei с нетерпением ждет преобразования на основе облачных вычислений. Что еще более важно, Huawei также надеется на сотрудничество с операторами и отраслевыми партнерами, чтобы предоставлять лучшие и самые гибкие услуги ИКТ, способствующие клаудификации предприятий.

Видео способствует новому росту

Подфорум Big Video сосредоточился на том, как видео позволит достичь новых высот операторам. Участники рассмотрели тенденцию роста мировой видеоиндустрии. Операторы также делились своими историями успеха с включением видео в качестве части своих основных услуг.

IHS Markit и Huawei совместно выпустили доклады «Видео в качестве основной услуги для телекоммуникационных компаний» и «Возможности мобильного видео для операторов». Эти два документа ясно иллюстрируют, как видео может потенциально принести пользу операторам и суммировать стратегии и методы операторов в сфере видеоуслуг.

Трансформация операций на пути к цифровому бизнесу

Хотя цифровая трансформация в нынешних условиях считается крайне необходимой, этот процесс влечет за собой ряд проблем бизнеса. Операторы должны стремиться к повышению пользовательского опыта и эффективности работы в сфере обслуживания клиентов, маркетинга, сетевого планирования, развертывания, эксплуатации и обслуживания (O&M).

Open ROADS Community — это форум, посвященный ускорению преобразования цифрового бизнеса. Сообщество и Huawei совместно провели этот подфорум, нацеленный на трансформацию операций. Это предоставило уникальную возможность провести углубленные дискуссии по предыдущим вопросам. Участники поделились своим успехом и рассмотрели эту тему с точки зрения гибкого бизнеса, улучшенного опыта и эффективных эксплуатации и обслуживания.

Цель подфорума заключалась в том, чтобы в конечном итоге собрать всю отрасль для создания многоуровневой экосистемы и ускорить цифровую трансформацию операторов. Этот период перехода к цифровому бизнесу должен создать огромный коммерческий успех для операторов.

Mobile World Congress 2018 проходит в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Huawei представит свои решения на стенде 1J50 в Fira Gran Via Hall 1, стенде 3130 в зале 3 и в выставочной зоне Innovation City в зале 4.

Для получения дополнительной информации посетите: www.huawei.com/mwc2018.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»
«Посол фактически пошел против мафии»
«Частная военная компания? Не смешите их «Искандеры»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY