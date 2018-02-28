Huawei провела в Барселоне Глобальный форум по цифровым преобразованиям

В преддверии открытия Mobile World Congress 2018 в феврале 2018 года компания Huawei успешно провела Глобальный форум по цифровым преобразованиям.

Форум был посвящен пяти темам: 5G, открытию новой экономической ценности, услугам «Business-to-Business» (B2B), большому видео и трансформации операций.

Обсуждения данных тем были сосредоточены на ускорении цифровой трансформации операторов в эпоху All Cloud, объединению партнеров для создания благоприятной цифровой экосистемы и расширению цифровой инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы помочь операторам добиться новых технологических прорывов в возможностях, связях, развитии бизнеса, опыте пользователей, сотрудничестве и многих других областях.

5G сейчас

На под-форуме 5G Huawei представила end-to-end решение — стандарт 3GPP 5G Phase 1, который предусматривает предварительное коммерческое развертывание 5G по всему миру. Данный релиз включает в себя беспроводные сети, сети передачи данных, основные сети, чипсеты и оборудование для обслуживания клиентов (CPE).

Он также предлагает такие решения, как развязка восходящей линии и нисходящей линии связи, 3D-MIMO и архитектуру «all-cloud». Huawei постоянно стремится тесно сотрудничать с отраслевыми партнерами для продвижения дальнейших испытаний 5G и коммерческого развертывания. Цель состоит в том, чтобы ускорить развитие всей отрасли.

В форуме приняли участие ведущие отраслевые организации и учреждения, операторы и другие отраслевые партнеры. Участники обменялись мнениями о возможностях и проблемах, связанных с разработкой спектра 5G, прогрессиями и дорожными картами стандартизации 5G, а также обсудили планы операторов для коммерческого развертывания 5G и повышения пользовательского опыта.

Открытие новой экономической ценности

Выступавшие от Международного союза электросвязи (МСЭ), Всемирного банка и отделов связи из нескольких стран отметили, что развивающиеся рынки, а также развитые страны получают выгоду от возможностей, связанных с цифровой экономикой. Промышленные организации, государственные органы, операторы и поставщики в настоящее время активно стремятся создать новую индустриальную среду, искать новые модели сотрудничества и разрабатывать инновационные бизнес-решения.

Huawei, являясь лидером отрасли и продвинутым поставщиком технологий в области ИКТ, предлагает мобильные деньги для сельского населения, которые имеют ограниченный доступ к банковским услугам.

Решение RuralStar от Huawei специально разработано для удовлетворения потребностей отдаленных деревень. Кроме того, Huawei также приняла передовые беспроводные технологии для обеспечения рентабельных и доступных домашних широкополосных услуг. Эти услуги существенно способствовали национальным цифровым преобразованиям, способствуя росту и процветанию цифровой экономики.

Облако и сетевая синергия способствует развитию B2B

Ведущие операторы и отраслевые партнеры обсуждают свое стратегическое позиционирование, выбор рынка, создание потенциала и сотрудничество в области развития экосистем B2B. В дискуссии обсуждались такие горячие темы, как гибкая личная линия, интернет вещей (IoT) и облачные сервисы.

Многие предприятия уже переходят на облачные технологии. Будучи всеобъемлющим поставщиком решений для ИКТ, Huawei с нетерпением ждет преобразования на основе облачных вычислений. Что еще более важно, Huawei также надеется на сотрудничество с операторами и отраслевыми партнерами, чтобы предоставлять лучшие и самые гибкие услуги ИКТ, способствующие клаудификации предприятий.

Видео способствует новому росту

Подфорум Big Video сосредоточился на том, как видео позволит достичь новых высот операторам. Участники рассмотрели тенденцию роста мировой видеоиндустрии. Операторы также делились своими историями успеха с включением видео в качестве части своих основных услуг.

IHS Markit и Huawei совместно выпустили доклады «Видео в качестве основной услуги для телекоммуникационных компаний» и «Возможности мобильного видео для операторов». Эти два документа ясно иллюстрируют, как видео может потенциально принести пользу операторам и суммировать стратегии и методы операторов в сфере видеоуслуг.

Трансформация операций на пути к цифровому бизнесу

Хотя цифровая трансформация в нынешних условиях считается крайне необходимой, этот процесс влечет за собой ряд проблем бизнеса. Операторы должны стремиться к повышению пользовательского опыта и эффективности работы в сфере обслуживания клиентов, маркетинга, сетевого планирования, развертывания, эксплуатации и обслуживания (O&M).

Open ROADS Community — это форум, посвященный ускорению преобразования цифрового бизнеса. Сообщество и Huawei совместно провели этот подфорум, нацеленный на трансформацию операций. Это предоставило уникальную возможность провести углубленные дискуссии по предыдущим вопросам. Участники поделились своим успехом и рассмотрели эту тему с точки зрения гибкого бизнеса, улучшенного опыта и эффективных эксплуатации и обслуживания.

Цель подфорума заключалась в том, чтобы в конечном итоге собрать всю отрасль для создания многоуровневой экосистемы и ускорить цифровую трансформацию операторов. Этот период перехода к цифровому бизнесу должен создать огромный коммерческий успех для операторов.

Mobile World Congress 2018 проходит в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Huawei представит свои решения на стенде 1J50 в Fira Gran Via Hall 1, стенде 3130 в зале 3 и в выставочной зоне Innovation City в зале 4.

Для получения дополнительной информации посетите: www.huawei.com/mwc2018.