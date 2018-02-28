«Выхода не было, передал 158,8 тысячи долларов. Понимаю, что совершил большую ошибку в жизни»

По делу Ошмянской таможни судят российского бизнесмена.

Андрей Муратов и его адвокат Павел Иванюшев перед началом процесса. Фото Катерина Борисевич, TUT.BY

В среду, 28 февраля, в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летнего российского бизнесмена Андрея Муратова. Он — один из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки в крупном размере».

— Родился в Одинцово, образование неполное высшее, закончил 10 классов. Женат, двое детей, — говорит Андрей Муратов, находясь в железной клетке.

Перед началом процесса у него было несколько минут, чтобы переговорить с одним из своих адвокатов Павлом Иванюшевым. Последний представлял интересы литовского бизнесмена Артура Тураева в Минском областном суде, когда судили верхушку Ошмянской таможни. Тураева, как и Муратова, обвиняли в даче взятки.

По версии следствия, Муратов передал Валерию Башлыкевичу, бывшему начальнику отдела таможенного оформления и контроля, 158 850 долларов. Еще летом 2017 года Башлыкевич был признан виновным в получении взятки и приговорен к 7,5 года лишения свободы. Сегодня его привезли в суд под конвоем, теперь он свидетель по делу Муратова.

Российского бизнесмена задержали по линии Интерпола 2 июля 2017 года в аэропорту Дюссельдорфа.

— В один из дней 2013 года, находясь в Ошмянском районе, договорился с Башлыкевичем о передаче взятки за перевоз цветов через границу без дополнительной проверки, — зачитал обвинение прокурор.

Как правило, взятки Муратов передавал на заправках или стоянках. Чтобы перечислить все машины с цветами, которые пересекли границу за взятки, гособвинителю понадобилось 20 минут.

— Вину признаю в полном объеме, — заявляет обвиняемый Муратов.

Российский бизнесмен к допросу в суде подготовился основательно, на нескольких страницах написал речь. Он рассказал, что в 1991 году поступил в институт физкультуры, был чемпионом Европы, России. А в 1996 году женился и денег семье не хватало.

— Я был вынужден искать заработок, в 2002 году по совету друзей зарегистрировал фирму. Тогда груз был небольшой, — зачитывает свои слова в суде Муратов. — В 2013 году подписал договор с тремя компаниями, чем больше был поток с цветами, тем чаще стали задерживать наши машины. Задержки были по пять−шесть дней, для нас это было критично, убытки с одной фуры могли быть от 15 до 130 тысяч долларов. Партнеры были недовольны, мне приходилось приезжать на Ошмянскую таможню, чтобы разобраться.

В один из таких приездов Муратов познакомился с Валерием Башлыкевичем, который в тот момент уже не работал в таможне.

— Он спросил: «У тебя проблемы?» и дал свой номер телефона. А в 2013 году позвонил водитель и сказал, все наши машины были задержаны, — вспоминает Андрей Муратов. — Я приехал на границу, на заправке меня уже ждал Валерий. Он сказал, за шесть машин нужно заплатить шесть тысяч долларов. У меня стоял груз на 350−400 тысяч евро. Я был вынужден согласиться, договорились, я передал пять тысяч долларов и через 30−40 минут все машины, как по волшебству, выехали. Валерий предложил ему платить в последующем, думал две недели, я был поставлен в такие условия, за 656 машин передал Валерию 158 850 долларов. Понимаю, что совершил большую ошибку в жизни, но другого выхода не было.

На вопрос судьи Татьяны Оковитой, откуда Муратов точно знает сумму взяток, он ответил: «Считали вместе со следователем».

— Почему вы не обратились с письменной жалобой в правоохранительные органы на сотрудников таможни? — спрашивает прокурор у обвиняемого.

— Они говорили, что у них большие связи. Только потрачу время, если обращусь, — отвечает Муратов.

Российский бизнесмен в тот момент считал, что дает не взятки, а просто благодарит таможенников. По его подсчетам, на взятки ежемесячно у него уходило восемь−десять тысяч долларов, это были личные деньги. Встречи с ним Башлыкевич назначал коротко: «10-го, 10 800». Это значит, что встретиться нужно было десятого числа, при себе иметь 10 800 долларов. Валерий Башлыкевич деньги забирал, никогда при этом сумму не пересчитывал.

В ходе процесса стало известно, что супруга Муратова внесла на счет КГБ деньги. Бизнесмен надеялся, что его отпустят под залог, но не отпустили.

— Почему до сих пор не забрали деньги со счета? — уточняет гособвинитель.

— До итогов суда решил не забирать, на случай, если мне дадут штраф, — отвечает Андрей Муратов.

— Вы же знаете, что санкция статьи 431 не предусматривает наказание в виде ограничения свободы для граждан РФ, — говорит прокурор.

Бизнесмен ничего не ответил. За дачу взятки в особо крупном размере в Уголовном кодексе предусмотрено наказание — ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от двух до семи лет. Обвиняемый утверждает, что до последнего не знал о возбуждении уголовного дела. 24 июня 2017 года он вылетел из Москвы в Амстердам по рабочим вопросам, затем приехал на поезде в Дюссельдорф и собирался вылететь в Москву, но был арестован в аэропорту.

После допроса обвиняемого в зале суда появился свидетель Валерий Башлыкевич. В наручниках, в сопровождении двух конвоиров он прошел за трибуну, держа в руках общую тетрадку с записями. Сейчас он отбывает наказание в ИК-2 в Бобруйске. На вопрос, знает ли он Муратова, свидетель посмотрел на клетку и ответил:

— С Андреем общался больше трех лет назад в темное время суток. Фамилию узнал от следователя. Если он (Муратов. — Прим.TUT.BY) говорит, что это он, значит, так и есть.

— Вы передавали денежные средства для сотрудников таможни? — спрашивает прокурор.

— Да, передавал, — уверенно отвечает Валерий Башлыкевич. — С конца 2013-го по 2014 год. Суммы назвать не могу, не помню, деньги не пересчитывал, я просто передавал пакет.

По версии Башлыкевича, это российский бизнесмен сам вышел на него. Давний знакомый литовец как-то встретился с Валерием Башлыкевичем и рассказал: у него есть знакомый, который нуждается в услугах таможенников. Башлыкевича знали многие, так как он долго проработал в пункте пропуска «Каменный Лог». Он сразу встретился с Андреем Муратовым, выслушал, затем связался с Игорем Высоцким (осужденный по делу Ошмянской таможни. — Прим. TUT.BY). Тот сказал, что вопрос пропуска машин можно решить, но есть условие. Все понимали — речь идет о деньгах.

И дальше началось «сотрудничество», мужчины связывались по телефонам с литовскими номерами, Муратов сбрасывал Башлыкевичу номера машин, которые нужно было пропустить через границу, а уже последний перебрасывал их действующим сотрудникам таможни.

— Вы понимали, что совершаете преступление, передавая деньги должностным лицам таможни? — обратился к свидетелю гособвинитель.

— Мы в юридические моменты не вдавались. Все было проще и прозаично: есть машины на границе — их нужно быстро пропустить, — ответил Валерий Башлыкевич. — Для меня все это было ново, не знал, как оценить свои услуги, и не верил, что из этого может что-то получиться.

Процесс продолжается.