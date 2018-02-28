Минские власти отказали заявителям шествия на День Воли. Фотофакт

Текст ответа опубликовал в Facebook глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Как отметили чиновники Мингорисполкома, причина отказа в том, что в списке заявителей присутствует Ольга Ковалькова от БХД, которую недавно привлекали к административной ответственности.

«Есть вариант, что делать далее», написал в сети Губаревич, пообещав поделиться деталями в среду позже.

Напомним, накануне оргкомитет по организации празднования 100-летия БНР провел обсуждения, где мнения разделились. Минские же власти отклонили первую заявку, поданную до нашумевшей встречи организаторов.

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