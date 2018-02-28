.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Беларуси сократилось число работников, работающих в режиме неполной занятости
Huawei провела в Барселоне Глобальный форум по цифровым преобразованиям
Белавус: «Мы верым, што Мінгарвыканкам выканае свае абяцанні»
Минские власти отказали заявителям шествия на День Воли. Фотофакт
Андрей Стрижак протирал ноутбук и «вогнал» в палец часть буквы
Еще раз об интервью с Серебряковым: «Нервы у граждан явно воспалены»
Как столичные вузы могут помочь студентам пересесть на велосипеды
Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц
Boris Nemtsov Plaza. Фотофакт
В начале марта в Беларусь придут метели
Волейбол. «Минчанка» обыграла легендарную «Уралочку» и вышла в полуфинал еврокубка
«Я хаваю кнігі… Няхай здымаюць гэтую прэмію!»
Бывший член пролукашенковской Компартии стал «генеральным секретарем» движения Статкевича. Кто такой Сергей Спарыш?
Больше 160 тысяч семей в Беларуси живут за чертой бедности. И это только официально
Пропавший в Минске 20-летний парень погиб «по дороге в клуб»
Статкевіч: Нават месца ў сельсавеце не далі прыхільнікам «мірных пераменаў». Адзіны рычаг — вуліца
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как Лукашенко «Сукно» спасал. Финал печален
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Клатч с Путиным
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.02.2018
42.TUT.BY
Андрей Стрижак протирал ноутбук и «вогнал» в палец часть буквы

Общественный активист и правозащитник из Гомеля получил необычную травму от ноутбука: часть одной из букв надписи ASUS оказалась внутри его пальца.

Извлечь ее получилось только после хирургического вмешательства. Теперь мужчина планирует заявить претензию производителю.

Инцидент произошел около двух недель назад с ноутбуком ASUS UX360. На тот момент Андрей пользовался им больше года

«Когда я протирал салфеткой алюминиевую крышку компьютера, внезапно почувствовал острую резкую боль в мизинце. Из поврежденного пальца текла кровь, а на крышке в букве S… не хватало палочки, — рассказал Андрей Стрижак на своей странице в Facebook. — Обследовав салфетку и не обнаружив на ней куска металла, я понял, что полсантиметра изображения всемирно известного бренда теперь внутри меня. Зная, что неглубоко сидящие занозы и осколки выходят сами, я подождал, пока вопрос решится самостоятельно. Вопрос не решился, и я поехал в больницу».

Выяснилось, что палец загноился, а металл застрял в противоположной от места вхождения части пальца. Достать два осколка получилось с помощью хирургического вмешательства, в общей сложности манипуляции заняли полтора часа. Теперь гомельчанину предстоит реабилитация.

«Абсолютно на ровном месте получил крайне неприятную травму с неопределенными последствиями, — отмечает Андрей Стрижак. — Я работаю в сфере информации, и руки — это мой рабочий инструмент. В итоге неизвестно, как долго продлится вся эта история и как долго я еще буду ограничен в возможностях полноценно работать и заниматься домашними делами. Я планирую заявлять претензии компании ASUS и призываю быть осторожными при эксплуатации техники всех пользователей марки. Крайне неприятная ситуация и достаточно сложная травма и ее лечение».

Андрей обратился к представителям бренда через Facebook. Те уточнили место покупки ноутбука и предложили связаться со службой поддержки.

«Мы очень сожалеем о случившемся и желаем вам скорейшего выздоровления! За 29 лет работы нашей компании подобных случаев не было в нашей практике, — говорится в ответе компании. — Мы рады, что вы являетесь поклонником нашей компании и отдали предпочтение в выборе именно нам. Ваш вопрос уже на повестке дня, и в ближайшее время мы постараемся его разрешить!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.5 (оценок:6)
Главное
Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»
«Посол фактически пошел против мафии»
«Частная военная компания? Не смешите их «Искандеры»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY