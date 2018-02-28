Андрей Стрижак протирал ноутбук и «вогнал» в палец часть буквы

Общественный активист и правозащитник из Гомеля получил необычную травму от ноутбука: часть одной из букв надписи ASUS оказалась внутри его пальца.

Извлечь ее получилось только после хирургического вмешательства. Теперь мужчина планирует заявить претензию производителю.

Инцидент произошел около двух недель назад с ноутбуком ASUS UX360. На тот момент Андрей пользовался им больше года

«Когда я протирал салфеткой алюминиевую крышку компьютера, внезапно почувствовал острую резкую боль в мизинце. Из поврежденного пальца текла кровь, а на крышке в букве S… не хватало палочки, — рассказал Андрей Стрижак на своей странице в Facebook. — Обследовав салфетку и не обнаружив на ней куска металла, я понял, что полсантиметра изображения всемирно известного бренда теперь внутри меня. Зная, что неглубоко сидящие занозы и осколки выходят сами, я подождал, пока вопрос решится самостоятельно. Вопрос не решился, и я поехал в больницу».

Выяснилось, что палец загноился, а металл застрял в противоположной от места вхождения части пальца. Достать два осколка получилось с помощью хирургического вмешательства, в общей сложности манипуляции заняли полтора часа. Теперь гомельчанину предстоит реабилитация.

«Абсолютно на ровном месте получил крайне неприятную травму с неопределенными последствиями, — отмечает Андрей Стрижак. — Я работаю в сфере информации, и руки — это мой рабочий инструмент. В итоге неизвестно, как долго продлится вся эта история и как долго я еще буду ограничен в возможностях полноценно работать и заниматься домашними делами. Я планирую заявлять претензии компании ASUS и призываю быть осторожными при эксплуатации техники всех пользователей марки. Крайне неприятная ситуация и достаточно сложная травма и ее лечение».

Андрей обратился к представителям бренда через Facebook. Те уточнили место покупки ноутбука и предложили связаться со службой поддержки.

«Мы очень сожалеем о случившемся и желаем вам скорейшего выздоровления! За 29 лет работы нашей компании подобных случаев не было в нашей практике, — говорится в ответе компании. — Мы рады, что вы являетесь поклонником нашей компании и отдали предпочтение в выборе именно нам. Ваш вопрос уже на повестке дня, и в ближайшее время мы постараемся его разрешить!»