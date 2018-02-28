Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Беларуси сократилось число работников, работающих в режиме неполной занятости
Huawei провела в Барселоне Глобальный форум по цифровым преобразованиям
Белавус: «Мы верым, што Мінгарвыканкам выканае свае абяцанні»
Минские власти отказали заявителям шествия на День Воли. Фотофакт
Андрей Стрижак протирал ноутбук и «вогнал» в палец часть буквы
Еще раз об интервью с Серебряковым: «Нервы у граждан явно воспалены»
Как столичные вузы могут помочь студентам пересесть на велосипеды
Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц
Boris Nemtsov Plaza. Фотофакт
В начале марта в Беларусь придут метели
Волейбол. «Минчанка» обыграла легендарную «Уралочку» и вышла в полуфинал еврокубка
«Я хаваю кнігі… Няхай здымаюць гэтую прэмію!»
Бывший член пролукашенковской Компартии стал «генеральным секретарем» движения Статкевича. Кто такой Сергей Спарыш?
Больше 160 тысяч семей в Беларуси живут за чертой бедности. И это только официально
Пропавший в Минске 20-летний парень погиб «по дороге в клуб»
Статкевіч: Нават месца ў сельсавеце не далі прыхільнікам «мірных пераменаў». Адзіны рычаг — вуліца
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как Лукашенко «Сукно» спасал. Финал печален
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Клатч с Путиным
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.02.2018
Евгений Федоров
Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»

Известный экономист – о том, почему 15-20% белорусов живут за чертой бедности.

Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» оценил данные официальной статистики, согласно которой более 160 тысяч белорусских семей, или 4,2% населения, имеют доходы ниже уровня прожиточного минимума, который составляет 197 рублей в месяц.

– Для определения бюджета прожиточного минимума мы можем использовать, например, российскую методологию, – замечает экономист. – Россияне посчитали, какой у них минимальный прожиточный минимум, а мои коллеги-экономисты выяснили расходы на обитателей московского зоопарка.

И получилось, что один среднестатистический россиянин живет лучше, чем ежик, но хуже, чем осел. Остается только надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка.

По словам собеседника, количество семей, живущих за чертой бедности, «нужно увеличить процентов до 15-20%, если реально смотреть на положение дел».

– У нас с 2014 года доходы снизились в два раза. Да, сейчас они немного подросли. А в январе зарплаты снова опустились, – объясняет он.

По мнению Леонида Заико, реальным определением числа бедняков в стране должны заниматься профсоюзы – и учитывать не только на общий уровень цен, но и расходы на жилье, реальные затраты людей на обучение и медицинское обслуживание.

– В Беларуси различные социальные пособия получают свыше 50% населения. То есть, абсолютно аляповатая социальная политика. При этом, дотации на жилье могут получать миллионеры, министры, которые живут в Дроздах. Они же тоже получают льготы на отопление!

Рецепт здесь простой: поддержку от государства должно получать максимум 15% населения. Это инвалиды, дети, пенсионеры. А у нас такое ощущение, что правительство разучилась считать. Возьмите те же пенсии – всегда соотношение пенсии к зарплате было в районе 40-50%. А у нас пенсия сейчас около 150 долларов, хотя должна быть 200-250. И никто не навел порядок, – обращает внимание экономист.

Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:30)
Главное
Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»
«Посол фактически пошел против мафии»
«Частная военная компания? Не смешите их «Искандеры»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY