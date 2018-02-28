Заико: «Будем надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка»

Известный экономист – о том, почему 15-20% белорусов живут за чертой бедности.

Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» оценил данные официальной статистики, согласно которой более 160 тысяч белорусских семей, или 4,2% населения, имеют доходы ниже уровня прожиточного минимума, который составляет 197 рублей в месяц.

– Для определения бюджета прожиточного минимума мы можем использовать, например, российскую методологию, – замечает экономист. – Россияне посчитали, какой у них минимальный прожиточный минимум, а мои коллеги-экономисты выяснили расходы на обитателей московского зоопарка.

И получилось, что один среднестатистический россиянин живет лучше, чем ежик, но хуже, чем осел. Остается только надеяться, что средний белорус живет лучше, чем обитатели зоопарка.

По словам собеседника, количество семей, живущих за чертой бедности, «нужно увеличить процентов до 15-20%, если реально смотреть на положение дел».

– У нас с 2014 года доходы снизились в два раза. Да, сейчас они немного подросли. А в январе зарплаты снова опустились, – объясняет он.

По мнению Леонида Заико, реальным определением числа бедняков в стране должны заниматься профсоюзы – и учитывать не только на общий уровень цен, но и расходы на жилье, реальные затраты людей на обучение и медицинское обслуживание.

– В Беларуси различные социальные пособия получают свыше 50% населения. То есть, абсолютно аляповатая социальная политика. При этом, дотации на жилье могут получать миллионеры, министры, которые живут в Дроздах. Они же тоже получают льготы на отопление!

Рецепт здесь простой: поддержку от государства должно получать максимум 15% населения. Это инвалиды, дети, пенсионеры. А у нас такое ощущение, что правительство разучилась считать. Возьмите те же пенсии – всегда соотношение пенсии к зарплате было в районе 40-50%. А у нас пенсия сейчас около 150 долларов, хотя должна быть 200-250. И никто не навел порядок, – обращает внимание экономист.

Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц