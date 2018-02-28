Как столичные вузы могут помочь студентам пересесть на велосипеды

Оборудовать велопарковки возле вузов и обеспечить места хранения в общежитиях – в Минске поставили стратегическую цель развивать велосипедное движение за счет студентов.

Отвечая на вопрос «Почему вы не ездите на учебу на велосипеде?», студенты и студентки, как правило, называют такие причины: нет велосипеда, нет инфраструктуры (парковки и велодорожек), не задумывались, что так можно. Эти данные привел председатель совета молодежного объединения «Солянка» Евгений Рудский на Велосипедной конференции студентов в Минске.

– Обычно в европейских странах велосипед для студента — альтернатива проездному на транспорт, – говорит Евгений. – У нас же пока не так много студентов задумываются, что можно ездить на учебу на велосипеде и экономить.

Эксперт отметил, что серьезным барьером для использования экологичного транспорта является отсутствие инфраструктуры. Около большинства учебных корпусов сегодня нет велосипедных парковок, а иногородним студентам запрещают проносить велосипед в общежитие.

Не заинтересованы пока в поддержке студентов-велосипедистов и администрации вузов. В некоторых случаях ситуация даже ухудшается. Например, велопарковка около главного корпуса БГУ раньше находилась на территории студенческого городка, где ее активно использовали студенты. Однако сейчас эту парковку вынесли за пределы студгородка и повесили табличку «За сохранность оставленных велосипедов администрация ответственности не несет».

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