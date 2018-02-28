Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц

Речь о 51,5% от общей численности населения.

Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в четвертом квартале прошлого года. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 62%. Статистика учитывает абсолютно всех жителей, в том числе несовершеннолетних, отмечает FINANCE.TUT.BY.

На 1 января в Беларуси проживало 9 миллионов 491,9 тысячи человек. Получается, что почти 4,9 миллиона человек ежемесячно располагали суммой до 400 рублей.

Ежемесячными суммами от 400,1 до 500 рублей располагали в октябре-декабре прошлого года 19,7% белорусов, от 500,1 до 600 рублей — 11,4%, от 600 рублей — 17,4%.

И если в Минске каждый третий житель — 33,5% от всего населения столицы — располагает суммой от 600 рублей в месяц, то в в Могилевской области, например, — 12,2%.

Больше 160 тысяч семей в Беларуси живут за чертой бедности. И это только официально