Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа

Казалось бы, белоруска Анастасия Вашукевич попала в расследование Алексея Навального в начале февраля, но… Российские СМИ, соцсети и Telegram все еще продолжает штормить. Причем, поводы Настя Рыбка дает, даже находясь за решеткой в Таиланде.

«Салiдарнасць» собрала краткий обзор того, что творилось в сети в последние сутки.

Телеканал «Дождь»:

«Настя Рыбка пообещала рассказать американским СМИ о связи российских чиновников с Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Манафортом, если ее отпустят из тайской тюрьмы. Еще она попросила политического убежища в США. Все это Рыбка опубликовала у себя в инстаграме.

В другом сообщении в соцсети от третьего лица говорится, что Рыбка заболела: «Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое».

Telegram-канал «Под колпаком»:

«Патрушев посетит Таиланд для проведения консультаций по вопросам безопасности и политики. У Рыбки остается все меньше времени для встречи с американскими журналистами. Видимо, что-то есть».

Радиостанция «Эхо Москвы»:

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с чиновниками в правительстве Таиланда.

Он прилетел в Бангкок спустя несколько часов после того, как задержанная фигурантка расследования РБК Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, обратилась за помощью к США и пообещала поделиться подробностями российского вмешательства в американские выборы».

Telegram-канал «ЪЪ»:

«Спасибо, Росбалт. Теперь все встало на свои места:

– Молодой человек, вам прислать блогера в номер? 3 тысячи за час.

– Девушка, а вы тут просто так по Тверской гуляете или вы блогер?»

Telegram-канал «Политджойстик»:

«Что может быть сюрриалистичнее в этом мире, чем Настя Рыбка под программой защиты свидетелей в США?»

Telegram-канал «338»:

«Главная тема в тг – шлюха из Бобруйска? Серьезно?»

Telegram-канал «Про Айти»:

«Умоляем, дайте повод, пусть Рыбка хоть что-нибудь скажет про IT, хоть около. Мы не можем стоять в стороне этого сумасшествия».