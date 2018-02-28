Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа

Казалось бы, белоруска Анастасия Вашукевич попала в расследование Алексея Навального в начале февраля, но… Российские СМИ, соцсети и Telegram все еще продолжает штормить. Причем, поводы Настя Рыбка дает, даже находясь за решеткой в Таиланде.
«Салiдарнасць» собрала краткий обзор того, что творилось в сети в последние сутки.
Телеканал «Дождь»:
«Настя Рыбка пообещала рассказать американским СМИ о связи российских чиновников с Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Манафортом, если ее отпустят из тайской тюрьмы. Еще она попросила политического убежища в США. Все это Рыбка опубликовала у себя в инстаграме.
В другом сообщении в соцсети от третьего лица говорится, что Рыбка заболела: «Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое».
Telegram-канал «Под колпаком»:
«Патрушев посетит Таиланд для проведения консультаций по вопросам безопасности и политики. У Рыбки остается все меньше времени для встречи с американскими журналистами. Видимо, что-то есть».
Радиостанция «Эхо Москвы»:
«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с чиновниками в правительстве Таиланда.
Он прилетел в Бангкок спустя несколько часов после того, как задержанная фигурантка расследования РБК Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, обратилась за помощью к США и пообещала поделиться подробностями российского вмешательства в американские выборы».
Telegram-канал «ЪЪ»:
«Спасибо, Росбалт. Теперь все встало на свои места:
– Молодой человек, вам прислать блогера в номер? 3 тысячи за час.
– Девушка, а вы тут просто так по Тверской гуляете или вы блогер?»
Telegram-канал «Политджойстик»:
«Что может быть сюрриалистичнее в этом мире, чем Настя Рыбка под программой защиты свидетелей в США?»
Telegram-канал «338»:
«Главная тема в тг – шлюха из Бобруйска? Серьезно?»
Telegram-канал «Про Айти»:
«Умоляем, дайте повод, пусть Рыбка хоть что-нибудь скажет про IT, хоть около. Мы не можем стоять в стороне этого сумасшествия».