В начале марта в Беларусь придут метели

Краткий прогноз погоды на вторую половину недели.

По данным синоптиков, март принесет белорусам лишь незначительное потепление.

В четверг дневная температура воздуха будет колебаться в пределах -7..-9°C, в пятницу немного повысится до -6..-8°C – и сохранится на таком же уровне примерно до конца недели.

Все бы ничего, если бы не шквальный ветер, который обрушится на Беларусь одновременно с морозами. В частности, в пятницу его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Также до конца недели синоптики прогнозируют сплошную облачность, снег и метели.

Похоже, что зима в Беларуси пока не планирует отступать – по крайней мере, в ближайшее время.