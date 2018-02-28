Волейбол. «Минчанка» обыграла легендарную «Уралочку» и вышла в полуфинал еврокубка

27 февраля состоялся ответный матч ¼ финала Кубка ЕКВ между нашей «Минчанкой» и екатеринбургской «Уралочкой».

Соперник белорусских волейболисток на этой стадии – легендарный клуб. «Уралочка» 8 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов, 11 – чемпионат СССР и 14 – чемпионат России. Уже 49 лет её возглавляет наш знаменитый в мире спорта соотечественник Николай Карполь.

Ныне екатеринбургская команда переживает не лучшие времена, но остается непростым соперником. Тем приятнее уверенная победа «Минчанки». В гостях наши девушки выиграли со счетом 3:1, а дома закрепили успех – 3:0.

В полуфинале «Минчанка» встретится с победителем пары «Штутгарт» – «Дрезден».