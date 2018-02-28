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Общество
28.02.2018
Пропавший в Минске 20-летний парень погиб «по дороге в клуб»

Во вторник днем в реке Свислочь нашли тело молодого человека.

Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

Напомним, в ночь на 25 февраля ушел из дома и не вернулся 20-летний парень. О его розыске писал отряд «Ангел».

— В ходе поисковых мероприятий около 13 часов 27 февраля водолазы ОСВОДа обнаружили тело минчанина в реке Свислочь вблизи улицы Октябрьской в столице, — рассказала Марина Дранькова, сообщает TUT.BY.

Ленинским районным отделом СК проводится проверка. По предварительной версии, случай не носит криминального характера. Точную причину смерти установит экспертиза.

По неофициальным данным портала, парень направлялся в ночной клуб и, вероятно, пытался сократить дорогу по льду.

Как сообщает Наша Нiва, погибший молодой человек — Владислав Рыбников, родом из агрогородка Щитковичи Стародорожского района Минской области.

 
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