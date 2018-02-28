Достойна ли Хэррингтон обложки SIS?

Самый знаменитый каталог купальников в мире Sports Illustrated Swimsuit в 2018 году поместил на обложку Даниэль Хэррингтон, которая, по сути, является дебютанткой в модельном мире.

Её первая большая фотосессия была опубликована год назад – в предыдущем выпуске SIS. А сейчас из целого созвездия моделей именно Хэррингтон выбрали на обложку нового выпуска. Насколько обоснованно решение создателей Sports Illustrated Swimsuit? Решайте сами.

Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…