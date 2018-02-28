Достойна ли Хэррингтон обложки SIS?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Я хаваю кнігі… Няхай здымаюць гэтую прэмію!»
Бывший член пролукашенковской Компартии стал «генеральным секретарем» движения Статкевича. Кто такой Сергей Спарыш?
Больше 160 тысяч семей в Беларуси живут за чертой бедности. И это только официально
Пропавший в Минске 20-летний парень погиб «по дороге в клуб»
Статкевіч: Нават месца ў сельсавеце не далі прыхільнікам «мірных пераменаў». Адзіны рычаг — вуліца
Чему стоит поучиться белорусским чиновникам у европейцев
Дашкевіч перадаў у Мінадукацыі больш за 2 тысячы подпісаў у падтрымку беларускай мовы
Рыбка пообещала разоблачить Трампа
В аэропорту «Минск» задержали россиянку с чемоданом серебра
«Присвоили «живое» имущество». Суд вынес приговор бывшему директору минского зоопарка и его супруге
Одной картинкой. Где в Беларуси совсем плохо с работой
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Как советская идеология до сих пор влияет на культуру массовых захоронений
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Лукашенко: «Мы боремся с наркоманами, а где поставщики?»
Ганапольский: «Собчак перерезала родственную пуповину с Путиным»
Под Витебском МЧС спасло семью из Германии, замерзающую в машине
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как Лукашенко «Сукно» спасал. Финал печален
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
Почему люди молятся на прошлое
Орлуша: «Справляйте с водкой, с песнями, но только без меня»
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Клатч с Путиным
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
28.02.2018
Евгений Барсуков
Достойна ли Хэррингтон обложки SIS?

Самый знаменитый каталог купальников в мире Sports Illustrated Swimsuit в 2018 году поместил на обложку Даниэль Хэррингтон, которая, по сути, является дебютанткой в модельном мире.

Её первая большая фотосессия была опубликована год назад – в предыдущем выпуске SIS. А сейчас из целого созвездия моделей именно Хэррингтон выбрали на обложку нового выпуска. Насколько обоснованно решение создателей Sports Illustrated Swimsuit? Решайте сами.

Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:8)
Главное
«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»
«Посол фактически пошел против мафии»
«Частная военная компания? Не смешите их «Искандеры»
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Каким будет День Воли, или Два пути оппозиции
Достойна ли Хэррингтон обложки SIS?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY