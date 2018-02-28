Чему стоит поучиться белорусским чиновникам у европейцев

Белорусские госструктуры получили возможность улучшать свою работу с помощью европейских экспертов и финансирования Евросоюза.

Например, над «реформированием» Нацбанка белорусские и западные эксперты будут работать вместе два года и потратят на это 1,15 миллионов евро, выделенных Евросоюзом.

К проекту может присоединиться Государственный комитет по имуществу. Его представители уже начали работать с зарубежными экспертами, чтобы оценить такую возможность.

По данным Еврокомиссии, планируется начать проект по усилению институциональных возможностей Белорусского национального кадастрового агентства с бюджетом от 800 тысяч евро до 1 миллиона евро и проект по усилению потенциала Министерства чрезвычайных ситуаций, рассказала Завтра твоей страны директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова. Сейчас в рамках конкурса идет поиск партнеров со стороны ЕС, нужных для запуска проектов.

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Экспертное сотрудничество гораздо полезней для белорусских министерств и госструктур, чем международная техническая помощь, считает Наталья Рябова.

− Белорусские министерства, как правило, используют финансирование для инфраструктурных проектов – прокладывают дорогу, строят больницу. Но руководят всем этим привычным способом. Конечно, проще получить деньги и на них что-то построить, но такие экспертные проекты, как Twinning, более эффективны для ведомств, которые в них участвуют, − говорит эксперт.

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