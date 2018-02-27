Рыбка пообещала разоблачить Трампа
Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила, что может раскрыть связи президента США Дональда Трампа и его советника Пола Манафорта с Россией.
Об этом она рассказала в видео, опубликованном на странице в инстаграме.
Настя Рыбка хочет раскрыть «все недостающие пазлы», касающиеся связи Трампа и Манафорта с российскими депутатами и подтвердить их аудио- и видеозаписями.
Девушка готова связаться с журналистами, потому что в Таиланде ее «пытаются закрыть, и очень надолго».
Как сообщалось ранее, полиция Таиланда задержала уроженца Витебска – блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, организовавшего секс-тренинг в курортной Паттайе. Среди задержанных также и оказалась Настя Рыбка.
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