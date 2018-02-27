«VIP-распорядители чужого имитировали бурную деятельность. А в это время треть промышленности ещё глубже уходила на дно»

Ярослав Романчук – о символе промышленной политики Беларуси 2017 года.

Известный экономист в Фейсбуке приводит статистику.

«Белорусские власти за 2017 г отчитались бурным промышленным ростом в 6,1%. В январе 2018 г. темпы ещё больше ускорились – до 9,7%, причём в обрабатывающей промышленности – на 13,5%. И всё это на старых технологиях, которые появились явно до IV промышленной революции.

В промышленности в 2017 г. выручка выросла на 13,7%, а издержки производства – на 14,5%. чистая прибыль увеличилась на 52,3%, до BYN3,6 млрд. Вроде бы всё хорошо, но есть одно большое, токсичное и опасное «но» - убыточные предприятия.

В 2017 г. их число сократилось с 354 до 315 (минус 11%) или 19,5% всех промышленных предприятий. Ещё 32,5% предприятий сработали с рентабельностью до 5%. С учётом долгов, которые взяло на себя правительство, а также креативной бухгалтерии можно сказать, что около 35% промышленных предприятия находится в красной зоне высоких промышленных рисков.

В 2017 г. число убыточных организаций сократилось, а вот объём их убытков вырос сразу на 54,1%, до BYN1453,5 (более $ 750 млн.). Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию превысила в эквиваленте $ 2,4 млн».

Как отмечает Романчук, хороший хозяин, который бережно и ответственно относится к своему хозяйству, незамедлительно принял бы меры: спилил бы сухие и больные деревья в саду, отправил бы немощных животных (коров, кур, свиней), не дающих ни молока, ни яиц, ни потомства, снёс бы старые, опасные для жизни и работы строения.

«Если этого не сделать и продолжать плакать над разлитым молоком, то «мёртвый» капитал не оживёт, токсичные активы сами собой не очистятся, а старые клячи не станут рожать.

Качество экономической политики определяется не по торжественным отчётам о бурном росте за счёт анаболических кредитов и внешней конъюнктуры на сырьевые товары, а по тому, как правительство решает серьёзные проблемы, лечит структурные и институциональные болезни. В 2017 г. ни лечением, ни профилактикой правительство не занималось. VIP-распорядители чужого имитировали бурную деятельность, шуршали бумажками, жужжали мобильниками, шебаршили на совещаниях. А в это время треть промышленности ещё глубже уходила на дно. Как «Сукно»: влили в него сотни миллионов долларов – получили банкрота. ОАО «Сукно» - это символ промышленной политики Беларуси 2017 г.

Сукнизация экономики – это

1) забрать у миллионов налогоплательщиков,

2) отщипнуть себе (распорядителям чужого) кусок на комфортную жизнь,

3) канализировать в государственные предприятия десятки, сотни миллионов долларов,

4) ахнуть от полученных убытков и закачать в них ещё,

5) охнуть от дыры в бюджете – повысить налоги или увеличить заимствования,

6) провести десятки совещаний, наказать стрелочников, навешать лапшу на уши налогоплательщикам, сказав им, что снижение налогового бремени невозможно,

7) заплатить за долги завода/фабрики, передать плохие активы в другую госструктуру,

8) объявить пожирателя бюджетных ресурсов банкротом, защитить его от требований кредиторов и поставщиков,

9) включить санированного банкрота в список инновационных предприятий, довести ему задания по выпуску инновационной продукции в программе импортозамещения,

10) включить товары в ассортиментные перечни, заставить всю розницу их покупать, а для обеспечения финансовой устойчивости страны увеличить налоговую и регуляторную нагрузку за «нецивилизованных» субъектов предпринимательства».