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27.02.2018
Новая газета
Три года назад был убит Борис Немцов. Почему не ищут заказчика

Расследование убийства Бориса Немцова когда-нибудь войдет в учебники криминалистики — как печальная иллюстрация профессионального бессилия правоохранительных органов в стране, которой управляет не закон, а «политическая целесообразность».

Как пример раскрытого фактически по горячим следам преступления, которое тем не менее превратилось в беспросветный «висяк».

Место убийства Бориса Немцова. Фото Евгений Фельдман, «Новая газета»

Уже через три дня после расстрела на Большом Москворецком мосту фамилии подозреваемых стали известны следствию, еще через неделю многие были арестованы. Почти все, кроме:

соучастника убийства Беслана Шаванова, погибшего при задержании;

майора батальона «Север» внутренних войск РФ Руслана Геремеева, которого следствие долгое время считало организатором преступления, но не смогло даже допросить;

и его водителя Руслана Мухутдинова, который бесследно исчез.

Все арестованные: киллер Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили сроки, а поиски заказчика и иных причастных лиц выделены в отдельное производство. На чем, судя по всему, все расследование и закончилось.

Нет, формально следствие продолжается и, в отличие от дела Анны Политковской и дела Пола Хлебникова, находится в компетенции того же управления, состоящего из следователей по особо важным делам при председателе СК, которое и начинало поиск убийц. Не сменился и руководитель следственной группы — бумаги о продлении сроков следствия приходят к представителям потерпевших за подписью генерала Тутевича.

Но о ходе расследования ничего не известно. Осталась ли следственная группа, или генерал Тутевич работает в одиночестве, какие следственные действия проводятся, какие экспертизы назначены — все эти вопросы, по словам адвоката дочери Немцова Жанны Вадима Прохорова, остаются безответными.

«Скорее всего, никаких следственных действий и нет, в СК просто надеются, что заговорят уже осужденные. Впрочем, как мне кажется, вряд ли им позволят это сделать», — комментирует ситуацию Прохоров и добавляет, что в ближайшее время он и адвокат Ольга Михайлова направят в СК ходатайство о предоставлении для ознакомления всего того, что было наработано следствием за последнее время. Впрочем, на успех этого предприятия адвокаты смотрят со скепсисом.

У скепсиса есть основания. Например, по делу об убийстве Анны Политковской, в котором столь же явственно присутствует «чеченский след», потерпевшие и их адвокаты не получили ни одной бумажки с тех пор, как приговор исполнителям вступил в законную силу, а поиск заказчика был поручен нижестоящему подразделению СК. И дело даже не в аналогии — ведь поиск заказчика убийства Немцова не имеет перспектив без прояснения нескольких ключевых моментов, сам список которых делает очевидным то, что дальнейшее расследование в нынешней политической ситуации вряд ли возможно.

Прежде всего необходимо допросить майора Руслана Геремеева — близкого родственника депутата Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, которые, в свою очередь, входят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Дважды следствие выходило с предложением о заочном аресте Геремеева и объявлении его в розыск как предполагаемого организатора убийства, и дважды руководство СК этому препятствовало. Геремеев был переведен в статус свидетеля, но так и не допрошен. Следствию, видите ли, он не открыл дверь, и потому поговорить с ним российские силовики оказались не в состоянии, а судебную повестку Геремеев проигнорировал без объяснения причин, но с одобрения главы Чечни.

Далее. Необходимо установить, кто из представителей спецслужб на автомобилях без номеров приезжал на переговоры в чеченское село Джалка, где под охраной чеченского МВД скрывался подозреваемый офицер ВВ РФ Руслан Геремеев. В чем была суть переговоров, кто был их инициатором и каков итог.

25 февраля 2018 года. Шествие на Рождественском бульваре. Фото Влад Докшин / «Новая газета»

Необходимо выяснить, кто из руководства Чечни, руководителей республиканского МВД и ближайшего окружения Кадырова присутствовал на совещании, собранном сразу после ареста киллера Дадаева все в том же селе Джалка, и допросить участников встречи, в ходе которой, по данным «Новой газеты», обсуждалось убийство Бориса Немцова.

Необходимо расследовать обстоятельства гибели при задержании в Грозном Беслана Шаванова. Действительно ли он сам подорвался на гранате, или ему помогли. Каким образом «на помощь» федеральным силовикам пришли чеченские полицейские вместе с замминистра республиканского МВД и военнослужащие батальона «Север», в котором служили и Геремеев, и Дадаев.

Ну и наконец, ФСО должна либо доказать, что установленные в районе Кремля камеры видеонаблюдения не захватывают Большой Москворецкий мост, либо все-таки предоставить видеозаписи. Понятно, что руководство спецслужбы не стремится раскрывать технические детали работы, «засвечивая» расположение видеокамер и секторов, по которым они работают. Да, вероятно, это — гостайна. Ну так пусть следователь даст соответствующую подписку о неразглашении.

Но, увы, все это для следствия представляется задачей неразрешимой.

«В 60 лет встретимся. И я вам расскажу...»

 
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