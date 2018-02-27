В аэропорту «Минск» задержали россиянку с чемоданом серебра

Путешественница везла в Беларусь более тысячи брошей, цепочек, запонок и другой бижутерии.

Одиннадцать с половиной килограммов ювелирных изделий задержали сотрудники таможни «Минск-2» при попытке их ввоза без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Как сообщает пресс-служба таможни «Минск-2», уроженка Карелии прибыла в Национальный аэропорт «Минск» авиарейсом «Киев – Минск» и проследовала по «зеленому» коридору.

Вид и вес перемещаемого ею багажа вызвал подозрение у таможенников. Путешественницу пригласили на «красный» коридор.

Среди личных вещей россиянки обнаружили партию украшений и аксессуаров из серебра: более тысячи единиц брошей, цепочек, запонок, зажимов, пуговиц, пряжек, застежек и других предметов.

Владелица багажа пояснила, что приобрела партию ювелирных изделий в Турции с целью их последующей коммерческой реализации.

По факту незаконного перемещения партии украшений и аксессуаров таможня «Минск-2» начала административный процесс в соответствии со ч.1 ст.14.5 КоАП.